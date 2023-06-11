Пригожин снова против Шойгу - ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контракты

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не подпишут договор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министерство обороны ранее поручило всем добровольцам подписать договоры с Министерством до конца июня.
"ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями...", - заявил Пригожин.
У Пригожина и ранее были конфликты с военным руководством России, кроме того, он регулярно критикует ведение войны с Украиной.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу подписал распоряжение, согласно которому всем "добровольческим отрядам", находящимся на фронте в Украине, необходимо до 1 июля заключить контракты с Минобороны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!