Пригожин снова против Шойгу - ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контракты

"ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями...", - заявил Пригожин.

У Пригожина и ранее были конфликты с военным руководством России, кроме того, он регулярно критикует ведение войны с Украиной.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу подписал распоряжение, согласно которому всем "добровольческим отрядам", находящимся на фронте в Украине, необходимо до 1 июля заключить контракты с Минобороны.