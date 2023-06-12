Видео ⟩ Впечатляющий пылевой вихрь в Елгаве

Метеоролог Том Брицис поделился в социальных сетях видеозаписью, присланной очевидцем - на видео запечатлен действительно впечатляющий пылевой вихрь, зафиксированный в Елгаве в воскресенье, 11 июня.
В Елгаве сегодня над пляжем пронесся впечатляющий пылевой вихрь.
Как поясняет Брицис, такой вихрь пыли еще называют "чертовой метлой".
"С конца апреля, когда началась засуха, в Латвии их было много, но эта одна из самых больших. Засуха не нанесла ущерба. Пылевые вихри возникают в сухую погоду, в солнечные дни, когда влажность воздуха низкая и солнце прогревает воздух неравномерно", - пояснил метеоролог.
Jelgavā šodien iespaidīgs putekļu virpuļviesulis pārbāzts pāri pludmalei. pic.twitter.com/yplsaBEamw— Toms Bricis (@boms_tricis) June 11, 2023
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