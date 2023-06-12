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Видео ⟩ Впечатляющий пылевой вихрь в Елгаве

rus.tvnet.lv
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Вихрь в Елгаве
Вихрь в Елгаве Фото: Ekrānšāviņš

Метеоролог Том Брицис поделился в социальных сетях видеозаписью, присланной очевидцем - на видео запечатлен действительно впечатляющий пылевой вихрь, зафиксированный в Елгаве в воскресенье, 11 июня.

В Елгаве сегодня над пляжем пронесся впечатляющий пылевой вихрь.

Как поясняет Брицис, такой вихрь пыли еще называют "чертовой метлой".

"С конца апреля, когда началась засуха, в Латвии их было много, но эта одна из самых больших. Засуха не нанесла ущерба. Пылевые вихри возникают в сухую погоду, в солнечные дни, когда влажность воздуха низкая и солнце прогревает воздух неравномерно", - пояснил метеоролог.

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