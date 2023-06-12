Видео ⟩ Впечатляющий пылевой вихрь в Елгаве

"С конца апреля, когда началась засуха, в Латвии их было много, но эта одна из самых больших. Засуха не нанесла ущерба. Пылевые вихри возникают в сухую погоду, в солнечные дни, когда влажность воздуха низкая и солнце прогревает воздух неравномерно", - пояснил метеоролог.