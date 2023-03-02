Правда ли, что северное сияние нехарактерно для Латвии и является предвестником землетрясения?

О том, какую опасность это несет для человека, он говорит: "Это может воздействовать на метеочувствительных людей, но больше, чем на людей, это влияет на электронику". По словам Константина Ранкса, "живые существа за последние 600 лет приспособились к подобным явлениям".

Есть ли какая-то связь между северным сиянием и землетрясением?

"Возможно, часто люди путают, когда слышат о всяких явлениях и световых эффектах перед землетрясениями - это немножко другой эффект, он не связан с полярным сиянием. Оно появляется именно перед землетрясениями, причем не простыми, а очень мощными", - рассказывает научный журналист. Он говорит, что это совершенно другое явление, не имеющее ничего общего с северным сиянием, и добавляет, что это просто "индикатор сильных магнитных бурь".

Геолог признает, что есть теории, которые предполагают, что "из-за сильных солнечных бурь, сильных геомагнитных возмущений что-то может происходить в самой Земле. Но это все гипотезы, которые не имеют конкретного подтверждения и фактов, что это действительно так. Поэтому переживать по этому поводу не стоит".

Кроме того, по словам ученого, землетрясения бывают и там, где никаких северных сияний нет. "Северное сияние на Экваторе не наблюдали, а землетрясения и всевозможные вспышки - сколько угодно!".