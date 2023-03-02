В последние дни природа Латвии богата на различные природные явления. В частности, совсем недавно, 27 и 28 февраля, ночное небо во многих частях Латвии озарило северное сияние (или полярное). С частотой проявлений природы и вылезают различные "пугалки" о том, что северное сияние может быть предвестником чего-то плохого. Например, сообщается, что перед землетрясением в Турции также на небе можно было наблюдать северное сияние.
Правда ли, что северное сияние нехарактерно для Латвии и является предвестником землетрясения?
Есть ли связь между землетрясением и северным сиянием, а также на другие вопросы RUS TVNET попросил ответить геолога, автора книг об изменении климата и научного журналиста Константина Ранкса.
Так звучит один из тревожных комментариев (подобные есть тут и тут) под публикацией RUS TVNET в Facebook:
"Перед сильным землетрясением в Турции тоже было северное сияние. Почитайте про северное сияние - помимо красоты на небе и восхищения, это не есть хорошо, особенно для тех стран, где его не должно быть".
Сразу же вопрос - действительно ли для широт Латвии северное сияние нехарактерно? Особенно если учитывать, что последние годы то и дело мелькали снимки и сообщения о северном сиянии. Например:
"Сияние над Латвией - это вещь не каждодневная, но это достаточно часто повторяющееся явление", - отвечает Константин Ранкс.
"Северное сияние - это результат мощной вспышки на солнце. Наше солнце становится более активным в среднем раз в 11 лет. Сейчас как раз стадия роста активности нашего солнца. Поэтому у нас на днях действительно земля оказалась, так скажем, в зоне интенсивного солнечного ветра, в результате чего заряженные частицы врезались в атмосферу и поэтому небо подсвечивалось разными цветами", - рассказывает геолог о причинах возникновения северного сияния над нашим небом.
О том, какую опасность это несет для человека, он говорит: "Это может воздействовать на метеочувствительных людей, но больше, чем на людей, это влияет на электронику". По словам Константина Ранкса, "живые существа за последние 600 лет приспособились к подобным явлениям".
Есть ли какая-то связь между северным сиянием и землетрясением?
"Возможно, часто люди путают, когда слышат о всяких явлениях и световых эффектах перед землетрясениями - это немножко другой эффект, он не связан с полярным сиянием. Оно появляется именно перед землетрясениями, причем не простыми, а очень мощными", - рассказывает научный журналист. Он говорит, что это совершенно другое явление, не имеющее ничего общего с северным сиянием, и добавляет, что это просто "индикатор сильных магнитных бурь".
Геолог признает, что есть теории, которые предполагают, что "из-за сильных солнечных бурь, сильных геомагнитных возмущений что-то может происходить в самой Земле. Но это все гипотезы, которые не имеют конкретного подтверждения и фактов, что это действительно так. Поэтому переживать по этому поводу не стоит".
Кроме того, по словам ученого, землетрясения бывают и там, где никаких северных сияний нет. "Северное сияние на Экваторе не наблюдали, а землетрясения и всевозможные вспышки - сколько угодно!".
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