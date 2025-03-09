Загадочный военный космоплан США вернулся на Землю после более чем года на орбите

Аппарат Х-37В производства компании Boeing был запущен на орбиту 29 декабря 2023 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Тогда его впервые запустили с помощью сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Вернулся он на военный аэродром Ванденберг в Калифорнии.

Космические силы США заявили, что во время миссии была проведена серия экспериментов и маневров, целью которых было "улучшить знания Космических войск США о космической среде".

"Эти технологии имеют решающее значение для способности Космических войск США проводить операции в космосе в условиях все более перегруженной и оспариваемой космической среды", - цитирует сообщение DW.

The X-37B Orbital Test Vehicle-7 (OTV-7), the U.S. Space Force’s dynamic unmanned spaceplane, successfully deorbited and landed at Vandenberg Space Force Base, California, on Mar. 7, 2025 at 02:22 a.m. EST. #X37B #USSF pic.twitter.com/L7pgNAVhMg — United States Space Force (@SpaceForceDoD) March 7, 2025

Официальные лица добавили, что это уже седьмой успешный испытательный полет аппарата такого типа. При этом он стал самым коротким, если не считать первый запуск, который длился меньше года.

Ранее СМИ писали, что Пентагон мало распространяется о миссии Х-37В, которую осуществляют Космические силы США в рамках программы космических запусков в целях национальной безопасности.

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