В этом году на море у латвийского побережья ледяной покров не образовался, поэтому на пляжах сейчас уже находят детенышей тюленей, сообщается на странице проекта "Тропа Балтийского взморья" в Facebook.
На пляжах начался "сезон тюленей"
"Лучшее, что мы можем сделать, - не беспокоить. Не подходите близко, не делайте селфи, не загоняйте обратно в море (они греются на берегу), своего четвероногого члена семьи в этот период во время прогулок по берегу держите на поводке, так как тюлененок может быть незаметен и может прятаться за различными предметами", - говорится в сообщении.
Также эксперты советуют не раскрывать местоположение найденных тюленят: не тэгать их.
Таким образом, на побережье начался "сезон тюленей". В целях защиты тюленей Департамент охраны природы (DAP) тоже призывает не приближаться к ним и защищать их от нападения собак.
Если вы нашли на берегу тюленя, сообщать об этом в DAP следует, только если тюлень истощен или имеет видимые травмы. В этой ситуации DAP рекомендует обратиться к специалистом в данном регионе. В Курземе можно звонить по телефону 29 461 880, в Пририжье - 26 424 972, а в Видземе - 26 329 412. В сотрудничестве с прибрежными муниципалитетами эксперты оценят ситуацию и, если потребуется, тюленя доставят в Рижский зоопарк для восстановления.
Руководитель отдела коммуникации и природного образования DAP Элина Эзериня отмечает, что, по мнению экспертов, этой весной из-за течений и направления ветра на латвийском побережье может быть меньше тюленей, чем в другие годы. Однако DAP в сотрудничестве с муниципалитетами продолжает принимать профилактические меры, чтобы жители, приезжающие отдохнуть на пляжи в солнечные дни, знали, как себя вести.
Помимо информации, распространяемой по различным каналам, департамент разместил информационные плакаты на пляже, а также обратился к прибрежной муниципальной полиции с просьбой обеспечить дополнительное патрулирование.
Тюлени и их детеныши не являются чем-то необычным или редким явлением на побережье Рижского залива - они приплывают, чтобы набраться сил и согреться. Их способность спокойно отдыхать на берегу имеет важное значение для их выживания. Если тюленя напугать или загнать в море до того, как он достаточно оправится и согреется, он подвергается большому риску не выжить в воде. Важно помнить, что тюленят не нужно гнать в воду, а здоровые тюлени не нуждаются в помощи человека.
Тюленята на побережье Рижского залива в основном родом из Эстонии. Зимой детеныши серого тюленя рождаются на прибрежных островах Эстонии и окружающих их ледяных полях, а до латвийского пляжа в марте и апреле доплывают сами или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.
Во время наплыва тюленей важно заботиться о своих четвероногих друзьях, а на пляже брать собак на поводок. Собаки могут подвергнуть опасности детенышей тюленей, пугая их или нападая на них. Приближение к тюленятам представляет угрозу и для самих собак - тюлени могут переносить заболевания, опасные как для домашних животных, так и для человека, к тому же тюлени - хищники с острыми зубами и могут серьезно поранить потенциального злоумышленника.
Более подробную информацию о тюленятах, а также о правильных или неправильных действиях при встрече с ними можно найти на сайте администрации www.daba.gov.lv в разделе "Тюлени на побережье - что делать".
В Балтийском море обитают три вида тюленей - пятнистая нерпа, кольчатая нерпа и серая нерпа. Серый тюлень Halichoerus grypus Fabricius, самый крупный из трех видов Балтийского моря, чаще встречается у берегов Латвии, а во взрослом возрасте серый тюлень может достигать веса 150-300 килограммов. Пуговичный тюлень Pusa hispida отличается от серого тюленя более короткой мордой, меньшими размерами и орнаментом, который обычно представляет собой овальные черные пятна на кольцах более светлого цвета. В свою очередь, нерпу Pusa vitulina встречали на берегу моря в Латвии всего пару раз. Ее оттенок может варьироваться от очень светлого матово-желтого до почти черного.
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