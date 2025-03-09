На пляжах начался "сезон тюленей"

Руководитель отдела коммуникации и природного образования DAP Элина Эзериня отмечает, что, по мнению экспертов, этой весной из-за течений и направления ветра на латвийском побережье может быть меньше тюленей, чем в другие годы. Однако DAP в сотрудничестве с муниципалитетами продолжает принимать профилактические меры, чтобы жители, приезжающие отдохнуть на пляжи в солнечные дни, знали, как себя вести.

Помимо информации, распространяемой по различным каналам, департамент разместил информационные плакаты на пляже, а также обратился к прибрежной муниципальной полиции с просьбой обеспечить дополнительное патрулирование.

Тюлени и их детеныши не являются чем-то необычным или редким явлением на побережье Рижского залива - они приплывают, чтобы набраться сил и согреться. Их способность спокойно отдыхать на берегу имеет важное значение для их выживания. Если тюленя напугать или загнать в море до того, как он достаточно оправится и согреется, он подвергается большому риску не выжить в воде. Важно помнить, что тюленят не нужно гнать в воду, а здоровые тюлени не нуждаются в помощи человека.

Тюленята на побережье Рижского залива в основном родом из Эстонии. Зимой детеныши серого тюленя рождаются на прибрежных островах Эстонии и окружающих их ледяных полях, а до латвийского пляжа в марте и апреле доплывают сами или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.