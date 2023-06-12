Видео ⟩ IDB требует предъявить генералу полиции Шулте обвинение в убийстве

Спустя полгода после трагической охоты в Рижской районе, в которой участвовал высокопоставленный полицейский, наконец-то наступила ясность. Расследование, проведенное Бюро внутренней безопасности (IDB), показало, что предприниматель погиб от пули, выпущенной генералом полиции во время охоты, и теперь Юрису Шулте грозит длительное тюремное заключение или даже пожизненное заключение, сообщает Nekā personīga.
В то же время стало известно, что министр внутренних дел хочет сменить многолетнего руководителя Бюро внутренней безопасности Валтерса Мурниекса.
Причины неясны, а потому это дало повод для спекуляций.
О трагической ноябрьской охоте, на которой был застрелен бизнесмен Янис Гаркалнс и присутствовал генерал Государственной полиции Юрис Шулте, СМИ сообщили менее чем через неделю после случившегося. После нескольких дней колебаний полиция подтвердила участие Шулте в охоте, но в то же время сообщила, что его роль в инциденте неясна. Начальник полиции Арманд Рукс срочно отправил Шулте в отставку. Бюро внутренней безопасности начало расследование.
Имеющаяся в распоряжении программы неофициальная информация позволяет реконструировать события ночи 26 ноября.
Янис Лейманис, член охотничьего клуба Рижского района, подал заявку на индивидуальную охоту в Ропажском крае. Они отправились на охоту втроем с Гаркалнсом и Шулте. На принадлежащих клубу землях на расстоянии нескольких сотен метров стояли охотничьи вышки, а охотники сидели и ждали зверей. Возможно, ранее употребляли алкоголь. Смертельная пуля попала в Гаркалнса, когда он находился в башне. Причина смерти была установлена только в морге.
Ни одна из трех вызванных на место служб - ни полиция, ни пожарные, ни скорая - не заметила, что Гаркалнс умер не от естественных причин.
Вероятно, из-за отсутствия видимых пятен крови. Хотя службы прибыли на место по вызову двух других участников охоты, расследование IDB установило, что правду о случившемся они не раскрыли.
Гаркалнс погиб от пули, выпущенной Шулте. Насколько известно программе, IDB хочет предъявить бывшему генералу полиции обвинение в убийстве по статье 116 Уголовного закона. Утверждается, что выстрел не был произведен с прямым умыслом. Прокуратура предоставит более подробную информацию на новой неделе. Адвокат Шулте Раймонд Бриедис не сообщил Nekā personīga, признал ли его клиент свою вину.
Янис Омулс, главный прокурор следственной прокуратуры:
- Дело было принято к производству 1 июня, и прокурор должен оценить и принять соответствующее решение о возбуждении уголовного дела в течение 10 дней. Был активный надзор со стороны прокурора. Также проводилось целенаправленное расследование.
Программа: - Вы как главный прокурор тоже не получали никакой информации о том, что были попытки скрыть какие-либо доказательства?
Омулс: - Нет, такой информации в моем распоряжении нет.
Охотничье дело Шулте - одно из уголовных дел Бюро внутренней безопасности, вызвавших широкий общественный резонанс. Учреждение было создано 7 лет назад для расследования преступлений, совершенных должностными лицами и сотрудниками подведомственных учреждений МВД. Коррупция, насилие и другие уголовные правонарушения полицейских, пограничников, пожарных, сотрудников дорожной полиции, сотрудников тюрем попадают в поле зрения IDB. Служба также расследует нарушения в сфере закупок.
В настоящее время работа IDB в основном контролируется прокуратурой по расследованию преступлений в государственных учреждениях, которая была создана два года назад. Она объясняет, что количество дел, которые расследует IDB - растет. Утверждается, что они расследуются качественно.
Министр внутренних дел осуществляет политический надзор над IDB. Марис Кучинскис неожиданно решил уволить руководителя IDB Валтерса Мурниекса, хотя ему еще предстояло отработать два года второго срока.
Марис Кучинскис, министр внутренних дел:
- Министру решать, просить о продолжении работы или нет. Мой выбор состоял в том, чтобы найти новые вызовы для всех. Мы расстаемся через месяц.
Главной причиной отстранения Мурниекса от должности министр внутренних дел называет провал расследования IDB о строительстве на восточной границе.
Общая сумма закупок для инфраструктуры вдоль российско-белорусской границы была внушительной - более 40 млн евро. Это начали делать в то время, когда Министерство внутренних дел находилось под властью "Нового Единства". Четыре года назад IDB задержало высокопоставленных сотрудников пограничной службы, а также совладельца дорожно-строительной компании Igate. Подозревали, что тендеры были сфальсифицированы, а на границе были вырублены гектары леса. Расследование IDB переросло в несколько дел. Некоторые из них были закрыты.
Бывший руководитель Государственной пограничной охраны Нормунд Гарбрарс в настоящее время предстал перед судом по обвинению в бездействии. Гарбрарс не смог обеспечить наличие в пограничной службе достаточно эффективной системы внутреннего контроля.
Представители строительной компании и два пограничника находятся на скамье подсудимых. Построенные объекты, предусмотренные тендером, якобы были заменены на более дешевые. Обвинение утверждает, что государство было обмануто более чем на 7 миллионов евро. Однако министр внутренних дел считает, что за столь громкими арестами должны были последовать более серьезные обвинения.
Министр внутренних дел также не понимает, почему многолетний заместитель начальника Рижского регионального управления Государственной полиции Андрей Созинов в течение всех этих лет не привлекал внимание IDB, хотя
о его возможной связи с криминальным миром упоминал адвокат и администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус в своих обращениях к полиции.
Глава IDB не ответил по существу этих обвинений, которые звучали в прошлом. Известно, что бюро задержало одного из бывших подчиненных Созинова, Игоря Иващенко, за получение взятки в связи с незаконной торговлей акцизными товарами. В настоящее время дело в отношении Иващенко находится в суде.
Но уголовное дело против Созинова, долгое время возглавлявшего криминальную полицию, расследует Служба государственной безопасности (VDD)
Кучинскис:
- Мой первый вопрос, когда я пришел (в качестве министра), был о том, почему VDD возбудила дело против Созинова. Когда все вокруг знали, кто он такой. А IDB, которое за это непосредственно отвечает, - ничего не сделало.
Конечно, у IDB есть и хорошие дела - и я думаю, что так будет и дальше.
Янис Омулс, главный прокурор следственной прокуратуры, считает, что министр недостаточно объяснил свое неожиданное решение. Почему Мурниекс не может продолжать работу. Общественности ничего не известно о каких-либо проступках или негативной оценке работы Мурниекса. Кроме того, необходимо объяснить, какие преимущества получит IDB с приходом нового руководителя.
Раймонд Бергманис, глава комитета Сейма, ответственного за расследование, также не знает причин внезапного недоверия министра внутренних дел к многолетнему руководителю IDB, хотя оба политика представляют "Объединенный список".
Два года назад тогдашний министр внутренних дел Сандис Гиргенс предложил объединить несколько служб, чтобы сэкономить человеческие ресурсы и избежать дорогостоящих расходов на новое оборудование для оперативной работы. Однако не секрет, что руководство IDB враждовало с тогдашним министром, и многие расценили это как план министра избавиться от неугодной ему структуры. Теперь идея слияния нескольких служб вновь всплывает в заявлениях политиков коалиции.
Айнар Латковскис, депутат Сейма ("Новое Единство"):
- Наступает момент, когда подразделение по борьбе с коррупцией в органах государственного управления должно быть сосредоточено в одном месте.
IDB, а также Управлению внутренней безопасности СГД пришло время объединиться вместе с KNAB.
Эдвин Шноре, депутат Сейма (Национальное объединение):
- Работа, которая проводится, особенно в области мониторинга работы полиции, взяточничества, а также насилия в тюрьмах, других вещей, с которыми работает IDB, - это хорошая работа.
Результаты есть. В то же время я не уверен, что они таковы, что их стоит сохранять любой ценой.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис уже поспешил назвать имя следующего руководителя IDB. Им назначен Андрей Гришин, начальник Главного управления криминальной полиции Госполиции. Полиция не комментирует эту информацию. Главный прокурор Янис Омулс подчеркивает, что не сомневается в профессионализме и честности Гришина,
но в таком случае высоки риски, так как многолетнему начальнику криминальной полиции придется расследовать преступления своих недавних коллег.
Руководитель Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс в настоящее время находится на больничном. Он дал письменный ответ Nekā personīga, в котором заявил, что покинуть службу не было его личным решением. О том, что он не сможет работать до конца срока своих полномочий, он узнал из разговора с министром внутренних дел 24 мая.
Мурниекс планирует оспорить указ министра Кучинскиса в административном суде.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!