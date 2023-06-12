Видео ⟩ IDB требует предъявить генералу полиции Шулте обвинение в убийстве

Ни одна из трех вызванных на место служб - ни полиция, ни пожарные, ни скорая - не заметила, что Гаркалнс умер не от естественных причин.

Вероятно, из-за отсутствия видимых пятен крови. Хотя службы прибыли на место по вызову двух других участников охоты, расследование IDB установило, что правду о случившемся они не раскрыли.

Гаркалнс погиб от пули, выпущенной Шулте. Насколько известно программе, IDB хочет предъявить бывшему генералу полиции обвинение в убийстве по статье 116 Уголовного закона. Утверждается, что выстрел не был произведен с прямым умыслом. Прокуратура предоставит более подробную информацию на новой неделе. Адвокат Шулте Раймонд Бриедис не сообщил Nekā personīga, признал ли его клиент свою вину.

Янис Омулс, главный прокурор следственной прокуратуры:

- Дело было принято к производству 1 июня, и прокурор должен оценить и принять соответствующее решение о возбуждении уголовного дела в течение 10 дней. Был активный надзор со стороны прокурора. Также проводилось целенаправленное расследование.

Программа: - Вы как главный прокурор тоже не получали никакой информации о том, что были попытки скрыть какие-либо доказательства?

Омулс: - Нет, такой информации в моем распоряжении нет.