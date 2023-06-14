Rammstein внесли изменения в свои выступления

Европейские гастроли группы Rammstein начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. После чего ирландская фанатка, которая побывала на нем, выдвинула серьезные обвинения против фронтмена Тилля Линдеманна и его команды. В результате группа попала в громкий секс-скандал, который обрастает все новыми и новыми подробностями.
Контекст
Гражданка Ирландии Шелби Линн, остановившаяся в отеле, рассказала, что 22 мая во время концерта Rammstein в Вильнюсе кто-то подсыпал ей наркотики в напитки и пытался изнасиловать. Информация была передана медикам и полиции.
По данным правоохранительных органов, медики уже были в отеле, когда прибыла полиция, они осмотрели девушку и оказали ей медицинскую помощь на месте. Линн дала показания об обстоятельствах происшествия. По данным полиции, претензий у нее ни к кому не было, то есть заявление в полицию от нее не поступало.
Девушка покинула Литву на следующий день после концерта и обратилась в правоохранительные органы по возвращении уже в своей стране. Но расследование должно происходить там, где все произошло. Известно, что полиция Литвы уточняет информацию.
Линн обо всем рассказала в социальных сетях. Следом нашлись и другие девушки, которые стали делиться информацией о том, что происходило на таких вечеринках.
Реакция группы, зрителей и организаторов
Группа указала, что ей неизвестно о каких-либо официальных расследованиях по поводу произошедшего в Литве. 3 июня в соцсетях появилось новое заявление, в котором музыканты отметили, что обвинения сильно затронули их всех и они отнеслись к ним чрезвычайно серьезно. "Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу как перед, так и за сценой. Мы осуждаем любые нарушения…" - было отмечено в тексте.
Rammstein также попросили поклонников не делать поспешных выводов.
Организаторы концертов в Германии, где сейчас проходит тур Rammstein, обеспокоены обвинениями. Тем не менее обвинения не выдвинуты и информации об официальном расследовании нет. Концерты не отменяются.
Издание DW пишет, что на первом концерте в рамках немецкого тура на Олимпийском стадионе в Мюнхене было около 60 тысяч фанатов. Журналисты сообщают, что некоторые накануне предлагали свои билеты в социальных сетях, отказываясь идти на концерт из-за секс-скандала. Но из-за того, что билеты персонализированы, их перепродажа была затруднена. СМИ пишут, что новые покупатели быстро находились.
На первых концертах в Мюнхене перед началом у входа прошли протесты. Люди выступали против сексуального насилия и требовали отмены выступлений группы. Произошло несколько словесных перепалок. Местами потребовалось вмешательство полиции.
Что изменилось в шоу?
После общественного резонанса группа отменила вечеринки после концерта, во время самого выступления не было больше так называемого Row Zero, то есть фанаты больше не могут стоять у сцены. На всех четырех концертах в Мюнхене была создана специальная система безопасности: в случае возникновения непредвиденных ситуаций пришедшие на концерт люди могли обратиться к специально подготовленному персоналу, пишет DW.
Изменилось и само шоу Rammstein. Тилль Линдеманн не стал брызгать пеной в публику из стилизованной под мужской половой орган пушки. "Пушка со спермой осталась на этот раз в депо", - написал журнал Der Spiegel.
Последствия скандала
Из-за скандала известное книжное издательство Kiepenheuer & Witsch на прошлой неделе разорвало сотрудничество с Тиллем Линдеманном. Ранее в нем вышли две книги фронтмена Rammstein - "В тихие ночи" в 2013 году и "100 стихотворений" в 2020 году.
Во вторник, 6 июня, т. н. "кастинг-директор" группы Алена Макеева была уволена из Rammstein со своей неофициальной должности. Журналисты пишут, что именно Макеева занималась отбором девушек для афтепати музыкантов. Она ездила вместе с Rammstein в гастрольные туры. Указывается, что якобы ее задачей было искать красивых девушек для вечеринок, пишет TCH.
Например, в газете Die Welt появилась целая статья, посвященная "злой фее Тилля Линдеманна". Корреспондент немецкого издания рассказывает о своей встрече с Аленой М., которая якобы "подыскивала девушек для Тилля" и оказалась в центре скандала.
Группа Rammstein обратилась за консультацией юристов во время своего нынешнего тура. Информацию о том, что Rammstein наняли команду юристов, подтвердили издание Die Weilt и телекомпания WDR. Известный немецкий адвокат Кристиан Шерц (Christian Scherzt) заявил, что его контора будет представлять интересы группы. Против женщин и СМИ, которые выдвинули обвинения в совершении действий сексуального характера и в использовании на вечеринках после концертов наркотических средств, адвокат намерен предпринять действия правового характера.
Издание Bild, ссылаясь на свои источники, говорит о возможном распаде коллектива.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!