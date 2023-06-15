На электросамокате только в шлеме? Министерство и бизнес о новых правилах

Таким образом государство надеется снизить травматизм среди водителей самокатов.

В целом в прошлом и в этом году пострадали более 400 водителей электросамокатов.

Что думает бизнес о новых правилах

Представители одной из самых заметных компаний по аренде электросамокатов Bolt признали, что активно участвовали в рабочих группах, обсуждая планируемые изменения в Законе о дорожном движении и Правилах дорожного движения.

В то же время, по словам специалиста по эксплуатации электросамокатов Bolt Герды Кивлениеце, вопрос об использовании шлемов мало обсуждался в комиссии. Однако в целом компания готова поддержать такую инициативу, хотя у бизнеса остаются вопросы, будут ли поправки требовать, чтобы компании обеспечивали водителей шлемами или же это будет ответственность самих водителей?

"Если этого следует ожидать, то надо считаться с тем, что, во-первых, мы будем отталкиваться от вопросов, связанных с требованиями гигиены.

Во-вторых, существуют риски, что шлемы общего пользования легко украсть или испортить, сделав невозможной поездку для следующего пользователя.

Еще важнее - <...> сейчас нет технических возможностей, как контролировать, надел ли водитель шлем до поездки и, что еще важнее, сделал ли он это правильно", - пояснили в Bolt.