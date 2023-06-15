На электросамокате только в шлеме? Министерство и бизнес о новых правилах

"Точно ли всем будет нужен шлем?", "а можно ли ездить на самокатах с водительскими правами?". Такие вопросы возникли у любителей электросамокатов после того, как министр сообщения Янис Витенбергс озвучил ожидаемые поправки к Закону о дорожном движении. RUS TVNET разобрался в вопросе.
Стоит заметить, что поправки к Закону о дорожном движении еще рассматривают в Сейме. Планируется, что эти поправки Сейм может принять до Лиго и они вступят в силу сразу же после провозглашения.
Что изменится для водителей электросамокатов
В новых правилах будет значительно ужесточено наказание за вождение в нетрезвом состоянии, перевозку предметов и использование смарт-устройств во время вождения.
Но самые важные изменения коснутся нескольких сфер:
- Водить электрический самокат можно будет только с 14 лет.
- Водители с 14 лет будут обязаны иметь права на управление велосипедом или мопедом. Для совершеннолетних допустимы водительские права.
- Продвигается инициатива об обязательном ношении шлемов водителями электросамокатов.
Что говорит Министерство сообщения
У многих людей вызвала вопросы неудачная формулировка о правах на вождение, из которой было непонятно, кто именно может управлять электросамокатом.
В Министерстве уточнили, что, кроме прав на управление велосипедом или мопедом, будут действительны и водительские права.
Также Министерство сообщения пояснило, что
шлемы будут обязательны для всех, кто ездит на электросамокате. В том числе для тех, кто берет самокат напрокат.
Таким образом государство надеется снизить травматизм среди водителей самокатов.
В целом в прошлом и в этом году пострадали более 400 водителей электросамокатов.
Что думает бизнес о новых правилах
Представители одной из самых заметных компаний по аренде электросамокатов Bolt признали, что активно участвовали в рабочих группах, обсуждая планируемые изменения в Законе о дорожном движении и Правилах дорожного движения.
В то же время, по словам специалиста по эксплуатации электросамокатов Bolt Герды Кивлениеце, вопрос об использовании шлемов мало обсуждался в комиссии. Однако в целом компания готова поддержать такую инициативу, хотя у бизнеса остаются вопросы, будут ли поправки требовать, чтобы компании обеспечивали водителей шлемами или же это будет ответственность самих водителей?
"Если этого следует ожидать, то надо считаться с тем, что, во-первых, мы будем отталкиваться от вопросов, связанных с требованиями гигиены.
Во-вторых, существуют риски, что шлемы общего пользования легко украсть или испортить, сделав невозможной поездку для следующего пользователя.
Еще важнее - <...> сейчас нет технических возможностей, как контролировать, надел ли водитель шлем до поездки и, что еще важнее, сделал ли он это правильно", - пояснили в Bolt.
В компании добавили, что, хоть и сложно прогнозировать, снизится ли число аварий, но использование шлемов может защитить от серьезных травм. При этом есть опасность, что наличие шлема спровоцируют водителей быть более безрассудными - давая им необоснованное чувство безопасности.
Поэтому, по мнению Bolt, обязательное использование шлемов было бы, скорее, важным вопросом культуры и отношения в обществе в целом.
Также в компании заявили, что в существующих правилах уже определено, что арендовать самокат могут только совершеннолетние.
"С нашей стороны эти правила действуют с самого начала, т. е. со дня выхода на рынок Латвии в 2019 году, и будут действовать в будущем". То есть новые поправки касательно ограничений по возрасту на рынок аренды не влияют никак.
В Bolt напомнили, что, по их мнению, обязанность родителей - объяснить своим несовершеннолетним детям, что самокатами могут пользоваться только взрослые.
"Мы готовы обсудить, как мы можем совместно продвигать наш сервис самокатов, чтобы ими могли пользоваться только взрослые. Это определенно многосторонняя работа, включая родителей", - заключили в компании.
Напомним, ранее в отношении Bolt звучали упреки, что их самокатами может воспользоваться даже семилетний ребенок.
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