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Видео ⟩ Россия утверждает, что захватила танки Leopard и боевые машины Bradley

rus.tvnet.lv
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Танк
Танк Фото: Reuters / Scanpix

Минобороны России опубликовало видео, в котором утверждается, что российская армия захватила танки Leopard и боевые машины Bradley. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Информационное агентство подтвердило, что на видео можно увидеть танки Leopard и боевые машины Bradley, однако определить место, время и дату съемки видео пока не представляется возможным.

Минобороны России утверждает, что военная техника была захвачена на Запорожском фронте, одном из мест, где Украина активно ведет свои наступательные операции.

На видеозаписи видны два танка Leopard и две боевые машины Bradley. В кратком заявлении министерство назвало военную технику "нашими трофеями", а на кадрах можно увидеть бойцов батальона "Восток".

Украинские власти пока не подтвердили, что военная техника захвачена российской армией.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе появились новости о том, что Украина потеряла на поле боя первые танки Leopard. Первоначально подтверждения не было, но финская газета Helsingin Sanomat подтвердила, что Украина действительно потеряла три танка Leopard.

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