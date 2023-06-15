Если мало урожая: у грибников все популярнее становятся грибные бревна

Ивар уже много лет выращивает в Алое не только шиитаке, но и другие грибы, в том числе и белые: "У нас была ассоциация для выращивания шиитаке, было 300 человек, остался только один. У меня учебное хозяйство, обучаю других".

Ивар рассказал, как выращивать грибы: прививать шиитаке следует на бревна лиственных пород - дуб, орешник, ольха, береза, кроме того, они должны находиться в идеальном состоянии, в свою очередь белые можно высаживать прямо в грунт, правда, тут нужна специальная подготовка.

Фермер создает специальные грибницы для белых грибов прямо в лесу. Споры старых боровиков надо заквашивать, затем класть под мох.

В крестьянское хозяйство часто ездят на экскурсии. Так, недавно в гостях были китайцы - они были в восторге не от шиитаке, которых у них много, а от огромного количества белых, рассказал Ивар:

"Приехали с большими фотообъективами - тогда хорошо росли шиитаке, но ни один из них не посмотрел на эти грибы. Смотрели на боровички. Один насчитал вокруг себя 48 штук".