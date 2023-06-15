"Станешь моей женой?": Зутис сделал предложение Пакалне

Боксер Кристап Зутис принял важное решение и сделал предложение своей возлюбленной Элине Пакалне.
Несмотря на то, что подготовка к знаменательному событию заставила Кристапа попотеть и потрепала нервы, предложение и сюрприз состоялись! Элина рассказывает, что до сих пор она представляла себе только свадьбу, но о том, каким будет предложение, и не мечтала.
Кристап приехал за Элиной в особенный день на голубом Bentley.
Пара отправилась в отдаленное место и остановилась на обочине. Открыв багажник машины, который был полон воздушных шаров, Кристап планировал, что они поднимутся в воздух, но все пошло не так, как было задумано. Шарики остались на месте.
Кристап также подарил Элине голубые розы. А вскоре после этого прозвучали волшебные слова: "Ты станешь ли моей женой?". Элина сказала: "Конечно, да!".
После предложения пара решила отправиться домой. Кристап сказал: "Сегодня все, что могло пойти не так, пошло не так".
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