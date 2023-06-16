Эксперты по здоровью: Никакого нижнего белья в жару!

"Да, укороченные джинсовые шорты могут отлично смотреться с пляжным боди или топом от бикини, но печальная реальность заключается в том, что джинсовые шорты не обеспечат вам прохладу или комфорт в жаркий день из-за плотной ткани и веса", - говорит стилист знаменитостей Миранда Холдер. Вместо этого она рекомендует носить шорты из струящейся ткани и определенно избегать синтетики. "Синтетика, такая как полиэстер, нейлон и акрил, не впитывает влагу, а значит, когда вы вспотеете, влага будет скапливаться в разных местах и вы будете выглядеть не лучшим образом!".

Еще один пикантный нюанс - взвесьте идею отказаться от нижнего белья. Эксперт по сексуальному здоровью Саманта Эванс рассказывает: "Чтобы улучшить интимное здоровье в жаркое время, когда это возможно, лучше отказаться от нижнего белья и носить длинные платья и юбки".

Согласно информации сайта Healthline, бактерии и грибки размножаются в теплой и влажной среде, поэтому отказ от ношения нижнего белья может снизить риск развития инфекций.

"Ношение тесного белья или белья с плохой воздухопроницаемостью создает в интимных местах тела женщины влажную среду, что является благоприятной средой для размножения бактерий".

The Daily Mail также подчеркивает: медики говорят, что отсутствие нижнего белья позволяет коже эффективнее охлаждаться в результате потоотделения. Вентиляция также снижает температуру тела, может улучшить количество сперматозоидов у мужчин и снизить вероятность заражения молочницей, которой часто способствует жара.