Видео ⟩ В Латвии разработали гранулы для очистки воды от тяжелых металлов

В Латвии разрабатывают инновационные гранулы для очистки воды от тяжелых металлов. А сырье для них широко доступно - древесная стружка. Об этом сообщает программа Panorāma.
Изготовление таких гранул из широко доступных местных материалов принесет пользу и латвийской экономике, рассказала программе Panorāma исследователь Инга Юргелане.
Инга Юргелане, научный сотрудник факультета материаловедения и прикладной химии Рижского технического университета, говорит, что загрязнение воды тяжелыми металлами является широко распространенной проблемой во многих частях мира.
Поскольку моря и океаны загрязнены, тяжелые металлы попадают в рыбу и морепродукты, которые мы едим.
Цель состоит в том, чтобы найти инновационные способы сбора тяжелых металлов для дальнейшего использования. Чаще такие гранулы изготавливают из скорлупы кокосовых орехов, но широко доступным материалом в Латвии является древесная стружка.
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