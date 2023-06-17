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Видео ⟩ В Латвии разработали гранулы для очистки воды от тяжелых металлов

rus.tvnet.lv
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Разработка латвийских ученых
Разработка латвийских ученых Фото: Ekrānšāviņš

В Латвии разрабатывают инновационные гранулы для очистки воды от тяжелых металлов. А сырье для них широко доступно - древесная стружка. Об этом сообщает программа Panorāma.

Изготовление таких гранул из широко доступных местных материалов принесет пользу и латвийской экономике, рассказала программе Panorāma исследователь Инга Юргелане.

Инга Юргелане, научный сотрудник факультета материаловедения и прикладной химии Рижского технического университета, говорит, что загрязнение воды тяжелыми металлами является широко распространенной проблемой во многих частях мира.

Поскольку моря и океаны загрязнены, тяжелые металлы попадают в рыбу и морепродукты, которые мы едим.

Цель состоит в том, чтобы найти инновационные способы сбора тяжелых металлов для дальнейшего использования. Чаще такие гранулы изготавливают из скорлупы кокосовых орехов, но широко доступным материалом в Латвии является древесная стружка.

Подробнее смотрите в сюжете!

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