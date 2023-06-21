Смерть, потрясшая Латвию, и политические игры в Сейме и Рижской думе - о событиях недели

Найденная мертвой Юстине Рейникова и депутат Сейма Олег Буров. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем события недели.

В рамках дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" продолжаем обсуждать новости, которые взрывают общество и социальные сети. На этот раз в фокусе внимания трагедия в Роговке и политические игры в Сейме и Рижской думе.