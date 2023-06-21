Смерть, потрясшая Латвию, и политические игры в Сейме и Рижской думе - о событиях недели

В рамках дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" продолжаем обсуждать новости, которые взрывают общество и социальные сети. На этот раз в фокусе внимания трагедия в Роговке и политические игры в Сейме и Рижской думе.
Гости эфира:
- Олег Буров - депутат Сейма ("Честь служить Риге")
- Кристине Чевере - судебный психотерапевт
Темы эфира:
- Лидер партии "Честь служить Риге" Олег Буров, избранный в 14-й Сейм по списку "Латвия на первом месте" (LPV), принял решение покинуть фракцию и продолжить работу в качестве независимого депутата. Он принял такое решение потому, что LPV слишком сближается с партией "Стабильности!", что, по его мнению, является деструктивным и неправильным. Говорим о рейтингах партий, потенциальных голосах за роспуск Сейма, старой-новой коалиции и политических событиях вокруг Рижской думы.
- Семилетняя Юстине была объявлена пропавшей без вести в Роговке Резекненского края в начале мая, а 20 июня пришло трагическое известие о том, что девочка найдена мертвой с явными телесными повреждениями в Дубули, недалеко от Маконькалнса и озера Разнас. Тело нашли в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома. Задержаны два человека. По неофициальной информации - это отец и мачеха девочки. Местные жители, как и вся Латвия, потрясены смертью ребенка. Говорим с судебным психотерапевтом о причинах, по которым такое могло стать возможным, и как работать с такими сложными делами.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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