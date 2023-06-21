Минобороны РФ выплатило первую премию за уничтожение танка Leopard

В министерстве сообщили, что награду получил рядовой Андрей Кравцов, который в настоящее время находится на лечении в больнице в Москве. Ему ампутировали правую руку. Награду ему вручил член Совета Федерации, экс-олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.

На видео, обнародованном Минобороны РФ, Кравцов говорит, что расстрелял танк из гранатомета.

Этот документ якобы выдал Союз предпринимателей "Забота Сибири". Пока не ясно, что это за организация, о ней ничего неизвестно.

"Я начал обходить с фланга, искал технику, которая по нам стреляла. Я выстрелил, пошел дым. Находясь в больнице, я узнал, что это Leopard 2", - рассказывает Кравцов.

"Я не за миллион, я патриот, я люблю свою страну", - добавляет он.

По данным независимого аналитического проекта Oryx, российским войскам в Украине к настоящему времени удалось уничтожить два танка Leopard немецкого производства, еще один был поврежден, а два танка брошены.

Между тем в середине июня Минобороны России утверждало, что российские войска уничтожили не менее семи танков Leopard.