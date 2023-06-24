"Меня абсолютно восхитила Алла Борисовна": Полозкова о Пугачевой

Вера Полозкова заметила, что ее удивила прокремлевская позиция рок-певиц Светланы Сургановой и Маши Медведевой, хотя с таким артистом, как Сергей Галанин, ей было все понятно давно.

"Меня абсолютно обрадовала и восхитила Алла Борисовна. Я Аллой Борисовной горжусь. Сейчас я читала ее письмо в защиту Ройзмана. Еще раз поняла, что я ее люблю... Это человек, который заново мне открылся", - призналась она.

Полозкова вспомнила шутку о протестной молодежи: в 80-х это были Алла Пугачева и Борис Гребенщиков, а в 2023 году - Алла Пугачева и Борис Гребенщиков.

Ведущий Михаил Козырев добавил, что никто не мог и представить, что Алла Пугачева и Максим Галкин будут большими анархистами и настоящими рок-н-рольщиками, чем, например, Гарик Сукачев.

Веру удивила позиция таких артистов, как Баста и Ёлка. Ведь у Ёлки вся родня находится в Украине: "Эти люди меня поразили. Знаю ли я, почему они на этой стороне? Знаю ли я, что они пытаются защитить или спасти? Чем их припугнули? Имею ли я право об этом судить? Я не собираюсь этого делать. Никогда".

Видео: Интервью с Верой Полозковой