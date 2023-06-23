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"Геноцид русского народа": Пригожин заявил, что написал заявления на Шойгу и Герасимова

rus.tvnet.lv
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Евгений Пригожин критикует руководство Минобороны РФ за прекращенеи поставок боеприпасов наемникам ЧВК "Вагнер", май 2023 года.
Евгений Пригожин критикует руководство Минобороны РФ за прекращенеи поставок боеприпасов наемникам ЧВК "Вагнер", май 2023 года. Фото: telegram.org

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет России в отношении министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, передает "Медуза".

Пригожин сообщил об этом изданию "Глас народа", которое просило его дать комментарий насчет появления в сети заявления, якобы написанного главой ЧВК "Вагнер".

Следственный комитет не сообщал о получении такого заявления.

"Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку",

- процитировало Пригожина его пресс-служба.

Утром 23 июня Пригожин опубликовал видео, в котором раскритиковал российское Минобороны и обвинил ведомство в том, что оно "обманывает президента". По словам Пригожина, российские военнослужащие в Украине отступают и "умываются кровью", ВСУ проводят успешное контрнаступление, а в армии РФ "управления никакого нет".

Также на видео он сказал, что НАТО и Украина не собирались нападать на Россию, что обман Минобороны якобы состоял в том, что ведомство сообщало Путину о "готовившемся украинском наступлении".

Начало полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Пригожин назвал "бездарно спланированной операцией".

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