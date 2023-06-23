"Геноцид русского народа": Пригожин заявил, что написал заявления на Шойгу и Герасимова

Пригожин сообщил об этом изданию "Глас народа", которое просило его дать комментарий насчет появления в сети заявления, якобы написанного главой ЧВК "Вагнер".

Следственный комитет не сообщал о получении такого заявления.

"Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку",

- процитировало Пригожина его пресс-служба.

Утром 23 июня Пригожин опубликовал видео, в котором раскритиковал российское Минобороны и обвинил ведомство в том, что оно "обманывает президента". По словам Пригожина, российские военнослужащие в Украине отступают и "умываются кровью", ВСУ проводят успешное контрнаступление, а в армии РФ "управления никакого нет".

Также на видео он сказал, что НАТО и Украина не собирались нападать на Россию, что обман Минобороны якобы состоял в том, что ведомство сообщало Путину о "готовившемся украинском наступлении".

Начало полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Пригожин назвал "бездарно спланированной операцией".