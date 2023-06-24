Командующий НВС считает, что военный переворот в РФ будет подавлен

Он указал, что события последних дней не свидетельствуют о смене власти в России.

Также командующий призвал не переоценивать способности Пригожина и

критически отнестись к его заявлению о том, что ЧВК "Вагнер" насчитывает 25 тысяч солдат и что часть российских вооруженных сил может перейти на его сторону.

Калниньш указал, что популярность и "помпезность" Пригожина созданы искусственно. Командир считает, что его популярность выросла только благодаря социальным сетям и СМИ, а не благодаря его успехам на поле боя.

"Пригожин понимает, что потерял влияние, он явно уголовный преступник - ему грозит не только международный суд, но и внутренняя расплата. У него действительно не было другого выхода, кроме такого шага, который он предпринял", - подчеркнул командир НВС.

Он указал, что латвийская армия и союзники по НАТО регулярно следят за ситуацией в соседних странах, независимо от этих событий.

"Я могу заверить латвийское общество в том, что никаких серьезных угроз точно не произойдет", - сказал Калниньш.

"[Переворота не будет], потому что центральная власть России не потеряла контроль над территорией и военными вооруженными силами, находящимися под их непосредственным командованием. И их мощности для подавления мелкомасштабного мятежа Пригожина вполне достаточно".

Командующий НВС также скептически отнесся к возможности того, что эти события повлияют на ход войны, начатой ​​Россией в Украине.