Песков: Пригожин "уйдет в Беларусь", уголовное дело закроют

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Беларусь", - приводит слова Пескова "Медуза".

Песков подтвердил, что именно Лукашенко, по просьбе президента России, провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых тот принял решение прекратить военный мятеж.

"Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - сказал Песков, добавив, что в Кремле "признательны Лукашенко за эти усилия".

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.