Что о бунте Пригожина сообщали российские СМИ?

В воскресенье телеканал сообщил, что "контртеррористические меры", введенные в Московской области, в ближайшее время будут отменены, а наемники ЧВК "Вагнер" покинули Ростов-на-Дону, который они ранее контролировали. Канал сослался на заявление главы Ростовской области Василия Голубева о том, что на ликвидацию ущерба, нанесенного группой "Вагнера" дорогам области, уйдет всего два дня.

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев в своей еженедельной программе назвал мятеж под предводительством Евгения Пригожина "тяжким преступлением", после чего на экране его передачи появился фрагмент телеобращения Путина в 2018 году, на котором лидер страны утверждает, что "способен простить все, кроме измены".

Российский "Первый канал" пустил в эфир несколько спец выпусков новостей, в которых, впрочем, не было сказано ничего нового, а также обращение Путина, в котором тот сказал о недопустимости бунта.

Большинство кремлевских каналов не упоминали восстание Пригожина, а транслировали запланированные ранее в программе фильмы и развлекательные передачи.