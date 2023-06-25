Что о бунте Пригожина сообщали российские СМИ?

Подконтрольный России новостной канал "Россия 24" сообщил в воскресенье, 25 июня, что мятеж ЧВК "Вагнер" успешно ликвидирован, и жизнь вскоре вернется в свой обычный ритм, сообщает информационное агентство "Би-би-си".
В воскресенье телеканал сообщил, что "контртеррористические меры", введенные в Московской области, в ближайшее время будут отменены, а наемники ЧВК "Вагнер" покинули Ростов-на-Дону, который они ранее контролировали. Канал сослался на заявление главы Ростовской области Василия Голубева о том, что на ликвидацию ущерба, нанесенного группой "Вагнера" дорогам области, уйдет всего два дня.
Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев в своей еженедельной программе назвал мятеж под предводительством Евгения Пригожина "тяжким преступлением", после чего на экране его передачи появился фрагмент телеобращения Путина в 2018 году, на котором лидер страны утверждает, что "способен простить все, кроме измены".
Российский "Первый канал" пустил в эфир несколько спец выпусков новостей, в которых, впрочем, не было сказано ничего нового, а также обращение Путина, в котором тот сказал о недопустимости бунта.
Большинство кремлевских каналов не упоминали восстание Пригожина, а транслировали запланированные ранее в программе фильмы и развлекательные передачи.
С тех пор, как Россия начала войну в Украине, почти все российские независимые СМИ в стране были закрыты или покинули территорию страны, чтобы продолжить свою деятельность в других местах.
Бунт Пригожина
Как сообщалось, вечером в пятницу, 23 июня, Пригожин заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" проникли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства. Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону, а на пути к Москве колонны ЧВК вошли в Воронежскую и Липецкую области. В Москве принимались меры по защите города.
Уже вечером в субботу Пригожин объявил, что "вагнеровцы" прекратили движение в сторону Москвы и собираются обратно. Позже глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что грузовики с боевиками ЧВК, танками и другой бронетехникой возвращаются в полевые лагеря под Ростовом. Российское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на очевидца сообщило, что Пригожин также покинул штаб Южного военного округа России в Ростове-на-Дону.
Кремль дал Пригожину возможность уехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, заявив, что ему неизвестно, чем будет заниматься Пригожин в Беларуси.
По словам Пескова, часть бойцов "Вагнер", отказавшихся присоединиться к мятежу, подпишут контракты с Минобороны России.
Песков добавил, что никаких кадровых изменений в Минобороны РФ во время бунта не обсуждалось и что ему неизвестно, изменил ли Путин свое отношение к министру обороны Сергею Шойгу.
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