На Лиго ситуация на дорогах улучшилась, но задержано много пьяных водителей

Смилга отметил, что всего в Лиго и в Янов день было задержано 42 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, участник аварии был в нетрезвом состоянии.

В прошлом году за два дня праздника в ДТП погибли два человека, а 60 водителей были арестованы за вождение в нетрезвом виде. Наблюдения полиции показывают, что количество задержанных за вождение в нетрезвом виде снижается.