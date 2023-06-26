На Лиго ситуация на дорогах улучшилась, но задержано много пьяных водителей

На Лиго ситуация с безопасностью дорожного движения в Латвии улучшилась, однако по-прежнему задержано много нетрезвых водителей, сообщил Латвийскому радио заместитель начальника Департамента безопасности дорожного движения Государственной полиции Артурс Смилга.
Смилга отметил, что всего в Лиго и в Янов день было задержано 42 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
В дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, участник аварии был в нетрезвом состоянии.
В прошлом году за два дня праздника в ДТП погибли два человека, а 60 водителей были арестованы за вождение в нетрезвом виде. Наблюдения полиции показывают, что количество задержанных за вождение в нетрезвом виде снижается.
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