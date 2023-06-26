Убийство Бункуса: обвиняемый Ульман оставлен под стражей

Уголовный процесс по делу об убийстве администратора Мартиньша Бункуса продолжается. Уже сообщалось, что суд отклонил ходатайство обвиняемого в убийстве бизнесмена Александра Бабенко о том, чтобы ему пересмотрели меру пресечения. Второй обвиняемый - Михаил Ульман - также обратился в Рижский городской суд с просьбой пересмотреть меры пресечения и заменить ее на домашний арест.
Прокурор Алдис Ласманис на судебном заседании заявил, что по делу есть свидетель, который сообщил, что против него были предприняты действия с целью повлиять на его показания.
Также прокурор заявляет, что дело характеризуется высокими рисками побега и что у суда была возможность ознакомиться с оперативной информацией, связанной с попыткой побега.
Сегодня, 26 июня, судья Рижского городского суда приняла решение отклонить ходатайство бизнесмена Михаила Ульмана о пересмотре меры пресечения.
Уже сообщалось, что в конце ноября прошлого года полиция передала в прокуратуру дело в отношении четырех лиц - трех граждан Латвии и одного гражданина России. По делу проходят бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман. Одного из них обвиняют в подстрекательстве или заказе убийства, другого - в подстрекательстве и поддержке.
Обвинение также предъявлено лицу, произведшему выстрелы, в результате которых Бункус погиб, - это Виктор Кривошей, гражданин России 1974 года рождения.
Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин. Валягина убили в марте 2022 года в Риге.
С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульман также обратился в Бюро омбудсмена с просьбой, чтобы омбудсмен Юрис Янсонс оценил эффективность назначенной ему меры пресечения, исходя из европейской судебной практики.
Ульман пожаловался омбудсмену на то, что ему было отказано в возможности ознакомиться с информацией, обосновывающей его задержание.
По заключению омбудсмена, суд регулярно оценивал обоснованность меры пресечения. Хотя основания для решения о заключении под стражу могут быть более обширными, это не делает решения суда незаконными. Суд основывал свои решения на возможной угрозе следствию, которая могла возникнуть в случае освобождения Ульмана. Суд также пришел к выводу, что существует риск того, что Ульман может попытаться избежать суда или сбежать.
Как следует из обвинения, у Ульмана как бывшего члена правления предприятия Rego Trade возникла неприязнь к Бункусу как к администратору неплатежеспособности этой компании. За убийство Бункуса организатору было предложено 100 тысяч евро, исполнителю - 200 тысяч евро. Деньги Валягину отдал Бабенко, но до самого стрелка все обещанное в конце концов не дошло.
Более 100 тысяч евро исполнителю не заплатили, сообщил прокурор Ласманис.
Уже в упомянутой собственности в Катлакалнсе Кекавского края Валягин нанял в качестве исполнителя убийства гражданина России Виктора Кривошея, который в свое время сидел в Елгавской тюрьме за убийство и грабеж. Кривошея попросили выследить Бункуса и выяснить его ежедневный маршрут передвижения. Кривошею вручили два пистолета-пулемета и боеприпасы.
Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года в Риге, в районе Лесного кладбища.
Галерея: Задержанный по делу об убийстве Бункуса
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