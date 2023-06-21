Убийство Бункуса: обвиняемый Бабенко просит отменить содержание под стражей

Уголовный процесс по делу об убийстве администратора Мартиньша Бункуса продолжается. Обвиняемый в убийстве бизнесмен Александр Бабенко обратился в Рижский городской суд с ходатайством о пересмотре ранее назначенной ему меры пресечения - содержания под стражей с просьбой отменить ее полностью или заменить залогом, либо применить другие меры пресечения.
Перед рассмотрением ходатайства старший прокурор Армин Мейстер также представил в суд отчет Государственной полиции о рисках, которые могут возникнуть в случае изменения меры безопасности.
Для ознакомления с представленными документами защитники Бабенко попросили перерыв, который длился два часа. После возобновления судебного заседания защитники Бабенко пытались отложить рассмотрение собственного ходатайства, мотивируя недостаточным временем для надлежащего ознакомления с новыми материалами дела. Защитники подчеркнули, что, например, заключение полиции было подготовлено еще 9 июня этого года, но к материалам дела оно было приобщено только сегодня.
Старший прокурор заявил, что это попытка защиты отсрочить судебное разбирательство. Судья Рижского городского суда Сигита Долниеце, выслушав обе стороны, решила продолжить рассмотрение ходатайства защиты о пересмотре меры пресечения Бабенко.
Защита считает, что контроль за Бабенко осуществлялся чисто формально, без учета нарушений прав человека, продолжавшихся во время задержания. Также они считают, что Бабенко все это время задерживали без достаточных доказательств и основывали только на мнении одного сотрудника полиции.
Защита просила принять во внимание поведение Бабенко в тюрьме и тот факт, что Бабенко мог бы лучше организовать свою защиту, окажись он на свободе. Защита также утверждала, что во время содержания под стражей Бабенко лишили возможности присутствовать на похоронах отца, а его матери сейчас 92 года и она нуждается в поддержке.
У Бабенко также серьезные проблемы со здоровьем, и он не может получить медицинскую помощь в заключении на том уровне, который можно было бы получить на свободе.
Кристап Бункус, брат погибшего администратора, подчеркнул агентству LETA, что в материалах дела содержится много информации, что подсудимые пытались своим влиянием повлиять на ход дела, и есть серьезные опасения, что они продолжат это делать.
"Если бы обвиняемые смогли сделать это, находясь под стражей, я боюсь представить, на что они были бы способны, если бы подходящую для них меру пресечения - содержание под стражей - изменили", - подчеркивает Бункус, добавляя, что этого нельзя допускать.
Он выразил обеспокоенность, что в таком случае будет поставлена под угрозу его безопасность и безопасность его семьи. Он также выразил обеспокоенность тем, что обвиняемые попытаются покинуть страну, чтобы избежать ответственности.
Уже сообщалось, что в конце ноября прошлого года полиция передала дело в прокуратуру в отношении четырех лиц - трех граждан Латвии и одного гражданина России. По делу проходят бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман. Одного из них обвиняют в подстрекательстве или заказе убийства, другого - в подстрекательстве и поддержке.
Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, в результате которых Бункус погиб, - это Виктор Кривошей, гражданин России 1974 года рождения.
Организатору убийства не предъявлено обвинение, поскольку он умер насильственной смертью. Программа Nekā personīga сообщила, что этим человеком оказался Геннадий Валягин. Валагина расстреляли в марте 2022 года в Риге.
С момента задержания Ульман и Бабенко неоднократно просили суд пересмотреть примененную к ним меру пресечения, но суд всегда отклонял эти ходатайства. В октябре прошлого года Ульманс также обратился в офис омбудсмена с просьбой, чтобы омбудсмен Юрис Янсонс оценил эффективность назначенной ему меры пресечения, исходя из европейской судебной практики.
Ульман пожаловался омбудсмену на то, что ему было отказано в возможности ознакомиться с информацией, обосновывающей его задержание.
По заключению омбудсмена, суд регулярно оценивал обоснованность меры пресечения. Хотя основания для решения о заключении под стражу могут быть более обширными, это не делает решения суда незаконными. Суд основывал свои решения на возможной угрозе следствию, которая могла возникнуть в случае освобождения Ульмана. Суд также пришел к выводу, что существует риск того, что Ульман может попытаться избежать суда или сбежать.
Как следует из обвинения, у Ульмана как бывшего члена правления предприятия Rego Trade возникла неприязнь к Бункусу как к администратору неплатежеспособности этой фирмы. За убийство Бункуса организатору было предложено 100 тысяч евро, исполнителю - 200 тысяч евро. Деньги Валягину отдал Бабенко, но до самого стрелка все обещанное в конце концов не дошло.
Более 100 тысяч евро исполнителю не заплатили, сообщил прокурор Ласманис.
Уже в упомянутой собственности в Катлакалнсе Кекавского края Валягин нанял в качестве исполнителя убийства гражданина России Виктора Кривошея, который в свое время сидел в Елгавской тюрьме за убийство и грабеж. Кривошея попросили выследить Бункуса и выяснить его ежедневный маршрут передвижения. Кривошею вручили два пистолета-пулемета и боеприпасы.
Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года в Риге, в районе Лесного кладбища.
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