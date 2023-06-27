Видео ⟩ Роковой момент: очевидцы о трагедии на "американских горках" в Стокгольме

Очевидцы сфотографировали упавшую деталь с колесами от Jetline Фото: twitter.com

"Я побежала туда, чтобы посмотреть, есть ли раненые, которым нужна помощь. Потом я увидела, что колесо упало на землю", - рассказала очевидица.

По ее словам, деталь находилась за пределами аттракциона.

"Сначала мы услышали три или четыре громких звука. Люди начали кричать, а потом побежали. Сначала мы подумали, что это стрельба, - рассказывает очевидица Сесилия. - Потом мы увидели, что колеса упали на землю. Наверное, поэтому звук был таким громким. Это ужасно, такого не должно быть".

Видео очевидицы:

tragisch ongeval achtbaan Stockholm



Er heeft zich een ongeval voorgedaan in een achtbaan bij #GrönaLund in #Stockholm. Zondagochtend om 11.40 uur werden politie, hulpdiensten en ambulance opgeroepen. In totaal werden 14 mensen getroffen door het ongeval – zeven worden voor hun… pic.twitter.com/RZvB9FCcXu — 🇧🇪 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 🌪️ (@CristofWeather) June 25, 2023

Представители Grona Lund уверяют, что их аттракционы всегда тщательно проверяются. "Раз в год они проверяются независимым инспектором, прежде чем их разрешат открыть для посетителей".

Было принято решение закрыть парк аттракционов как минимум на одну неделю, чтобы помочь расследованию.