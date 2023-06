Видео ⟩ Роковой момент: очевидцы о трагедии на "американских горках" в Стокгольме

tragisch ongeval achtbaan Stockholm



Er heeft zich een ongeval voorgedaan in een achtbaan bij #GrönaLund in #Stockholm. Zondagochtend om 11.40 uur werden politie, hulpdiensten en ambulance opgeroepen. In totaal werden 14 mensen getroffen door het ongeval – zeven worden voor hun… pic.twitter.com/RZvB9FCcXu