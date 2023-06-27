Видео ⟩ Роковой момент: очевидцы о трагедии на "американских горках" в Стокгольме

В воскресенье, 25 июня, в парке аттракционов в Стокгольме на "американских горках" произошла авария, в результате которой один человек погиб и несколько, включая детей, получили ранения. Шведские СМИ расследовали, что пошло не так.
Трагедия произошла в парке развлечений Grona Lund в столице Швеции.
Согласно информации, опубликованной парком развлечений, скорость на аттракционе Jetline развивалась до 90 километров в час, трасса занимала 80 метров в длину и 30 в высоту. Аттракцион был введен в эксплуатацию в 1988 году.
Сотрудники спасательной службы и очевидцы рассказали, что "поезд" из вагонеток аттракциона частично сошел с рельсов и застрял. Несколько человек выпали из вагонеток, другие оказались в ловушке. В результате трагедии погибла 35-летняя женщина.
Авария произошла примерно через минуту после начала поездки. Вагонетки вошли в один из последних поворотов трассы, который находится на высоте 6-8 метров, и одна из них сошла с рельсов.
Видео: Как выглядит поездка на аттракционе Jetline (место инцидента видно на 1:40)
Незадолго до этого свидетели слышали громкие металлические звуки, сообщают шведские СМИ.
Несколько очевидцев рассказали шведскому изданию Aftonbladet, что от вагонетки "американских горок" начали отделяться колеса.
"Один человек выпал, потом другой", - рассказывает 16-летний Ясин, ставший свидетелем трагического несчастного случая.
Другая очевидица сообщила СМИ, что видела, как на месте аварии на землю упала деталь от аттракциона с колесами.
"Я побежала туда, чтобы посмотреть, есть ли раненые, которым нужна помощь. Потом я увидела, что колесо упало на землю", - рассказала очевидица.
По ее словам, деталь находилась за пределами аттракциона.
"Сначала мы услышали три или четыре громких звука. Люди начали кричать, а потом побежали. Сначала мы подумали, что это стрельба, - рассказывает очевидица Сесилия. - Потом мы увидели, что колеса упали на землю. Наверное, поэтому звук был таким громким. Это ужасно, такого не должно быть".
Видео очевидицы:
tragisch ongeval achtbaan Stockholm— 🇧🇪 𝙬𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 🌪️ (@CristofWeather) June 25, 2023
Er heeft zich een ongeval voorgedaan in een achtbaan bij #GrönaLund in #Stockholm. Zondagochtend om 11.40 uur werden politie, hulpdiensten en ambulance opgeroepen. In totaal werden 14 mensen getroffen door het ongeval – zeven worden voor hun… pic.twitter.com/RZvB9FCcXu
Представители Grona Lund уверяют, что их аттракционы всегда тщательно проверяются. "Раз в год они проверяются независимым инспектором, прежде чем их разрешат открыть для посетителей".
Было принято решение закрыть парк аттракционов как минимум на одну неделю, чтобы помочь расследованию.
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