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Видео ⟩ Роковой момент: очевидцы о трагедии на "американских горках" в Стокгольме

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"Американские горки" в Стокогольме, где произошла трагедия
"Американские горки" в Стокогольме, где произошла трагедия Фото: Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье, 25 июня, в парке аттракционов в Стокгольме на "американских горках" произошла авария, в результате которой один человек погиб и несколько, включая детей, получили ранения. Шведские СМИ расследовали, что пошло не так.

Трагедия произошла в парке развлечений Grona Lund в столице Швеции.

Согласно информации, опубликованной парком развлечений, скорость на аттракционе Jetline развивалась до 90 километров в час, трасса занимала 80 метров в длину и 30 в высоту. Аттракцион был введен в эксплуатацию в 1988 году.

Сотрудники спасательной службы и очевидцы рассказали, что "поезд" из вагонеток аттракциона частично сошел с рельсов и застрял. Несколько человек выпали из вагонеток, другие оказались в ловушке. В результате трагедии погибла 35-летняя женщина.

Авария произошла примерно через минуту после начала поездки. Вагонетки вошли в один из последних поворотов трассы, который находится на высоте 6-8 метров, и одна из них сошла с рельсов.

Видео: Как выглядит поездка на аттракционе Jetline (место инцидента видно на 1:40)

Примерное место, где произошла авария
Примерное место, где произошла авария Фото: Ekrānuzņēmums no video
Место трагедии
Место трагедии Фото: Ekrānuzņēmums no video/Aftonbladet

Незадолго до этого свидетели слышали громкие металлические звуки, сообщают шведские СМИ.

Несколько очевидцев рассказали шведскому изданию Aftonbladet, что от вагонетки "американских горок" начали отделяться колеса.

"Один человек выпал, потом другой", - рассказывает 16-летний Ясин, ставший свидетелем трагического несчастного случая.

Другая очевидица сообщила СМИ, что видела, как на месте аварии на землю упала деталь от аттракциона с колесами.

Очевидцы сфотографировали упавшую деталь с колесами от Jetline
Очевидцы сфотографировали упавшую деталь с колесами от Jetline Фото: twitter.com

"Я побежала туда, чтобы посмотреть, есть ли раненые, которым нужна помощь. Потом я увидела, что колесо упало на землю", - рассказала очевидица.

По ее словам, деталь находилась за пределами аттракциона.

"Сначала мы услышали три или четыре громких звука. Люди начали кричать, а потом побежали. Сначала мы подумали, что это стрельба, - рассказывает очевидица Сесилия. - Потом мы увидели, что колеса упали на землю. Наверное, поэтому звук был таким громким. Это ужасно, такого не должно быть".

Видео очевидицы:

Представители Grona Lund уверяют, что их аттракционы всегда тщательно проверяются. "Раз в год они проверяются независимым инспектором, прежде чем их разрешат открыть для посетителей".

Было принято решение закрыть парк аттракционов как минимум на одну неделю, чтобы помочь расследованию.

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