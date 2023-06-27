В продажу поступил проездной на Праздник песни и танца

Билет можно приобрести в специально разработанном для фестиваля э-талоне, а также в других видах электронных билетов - карте рижанина, персонализированном электронном билете, синем неперсонализированном электронном билете и желтом электронном билете.

В ближайшие несколько дней билеты на Праздник песни и танца будут доступны и в мобильных приложениях.

Фото: Rīgas Satiksme

В местах продажи можно будет приобрести электронный билет с дизайном, специально разработанным в честь Праздника песни и танца.

В связи с небольшим тиражом этот электронный билет можно будет приобрести только в отдельных местах продажи: во всех центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme и в отдельных пунктах продаж в центре Риги (список можно найти здесь).

Такой билет можно использовать как для покупки билета на Праздник песни и танца, так и других билетов на общественный транспорт - 90-минутного, 24-часового, 3-дневного и 5-дневного, а также месячного билета.

Напомним, Вселатвийский праздник песни и танца будет проходить с 30 июня по 9 июля 2023 года.