Рассекречен доклад США о лаборатории в Ухани и коронавирусе

10-страничный отчет американской разведки, опубликованный на прошлой неделе, описывает исследования и действия властей США в отношении теории о том, что коронавирус мог "просочиться" из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Хотя этот отчет не исключает двух самых популярных теорий о происхождении коронавируса, а именно, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, перешел от животных к людям или "просочился" из лаборатории в Ухане, он показывает, что не было обнаружено никаких доказательств того, что исследователи каким-то образом "выпустили" вирус из лаборатории, вызвав пандемию коронавируса.

Также нет никаких доказательств того, что исследователи из института проводили эксперименты непосредственно с SARS-CoV-2 или вирусом, достаточно похожим, чтобы вызвать пандемию.

В отчете также обсуждается несколько случаев легких заболеваний среди сотрудников института осенью 2019 года. Некоторые симптомы заболевания были похожи на симптомы Covid-19. Правда, в отчете делается вывод, что нет никаких доказательств того, что эти болезни связаны с Covid-19.

На данный момент мнения спецслужб США по поводу происхождения коронавируса все еще различаются, однако большинство считает, что более вероятен первый вариант, а именно, что вирус попал к человеку от животных.