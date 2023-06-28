Интервью ⟩ Леонид Гозман: "Я очень хорошая мишень: еврей, косоглазый, друг Чубайса"

Стойкий либерал, подчеркнутый антипод героев путинской эпохи и человек миссии, Леонид Гозман успел в прошлом году уехать из России, вернуться, сесть в тюрьму, выйти и снова уехать, чтобы заняться, наконец, подобающими делами - преподаванием и экспертизой. 20 июня Леонид Яковлевич выступил в Таллинне с лекцией "Россия после Путина", после чего поговорил с Rus.Postimees.
В президиуме Академии наук Эстонии прохладно, хотя в помещении и нет кондиционера. Дома на Вышгороде имеют толстые стены и создают правильный микроклимат. Гозман сидит в кожаном кресле, улыбается и просит не называть его по отчеству.
- Десятилетиями вы всегда представляли правых либералов и, кажется, окончательно проиграли. Вы хотели придумать нормальную Россию, но снова выходил только автомат Калашникова. Это бесполезное занятие, да? Сделать ничего нельзя?
- Конечно, мы проиграли. Я в Таллинне, а не в Москве. Я отсюда поеду в Берлин, а не в Москву. Но важно понять, что это - проигранная война или проигранное сражение? Я склонен считать, что второе. Почему? Российская история – качели. Когда либералы долго проигрывают консерваторам, есть основания ожидать, что скоро будет наоборот. Потому что идея особого пути, которую отстаивают консерваторы, уже завела страну в тупик, и выбраться из него теперь могут только либералы с их универсализмом – готовностью вести диалог, быть, как все, быть "нормальными". Кажется, что универсалисты чаще проигрывают, извините, "особистам"…