Интервью ⟩ Леонид Гозман: "Я очень хорошая мишень: еврей, косоглазый, друг Чубайса"

- Сражение за массового зрителя. Я его выиграть не могу по определению. Поэтому меня туда и пускали. На мне демонстрировалась вся мерзость либеральной оппозиции. Я очень хорошая мишень - еврей, косоглазый, друг Чубайса. В общем, сука. Но у меня была другая цель. Я всегда обращался ко всем и старался никого не обижать. Потому что, если вы сначала назвали человека ватником, а потом сообщили ему, сколько будет дважды два, он скажет: "Надо проверить". И правильно скажет. Но все же я придумал себе аудиторию, к которой обращался в первую очередь. Точнее, я придумал инженера из Коврова, который, в отличие от меня, имеющего возможность общаться в Москве с себе подобными, чувствует одиночество. Ему говорят: "Мужик, ты один такой мудак остался, остальные уже давно ходят строем! Мы голосуем за Путина и радуемся аннексии Крыма, а ты, дегенерат, скажи спасибо, что дышать дают!". Я обращался именно к таким людям. Они все знали без меня, они были, как тот Рабинович с пустым плакатом, потому что все и так понятно. Но я просто говорил им: "Ребята, вы не одни. Вы меня видите, вы такие же, и вот я стою тут. Я не сдаюсь, и вы не сдавайтесь".