Интервью ⟩ Леонид Гозман: "Я очень хорошая мишень: еврей, косоглазый, друг Чубайса"

- А это как раз потому, что мы лучшие! Когда южане потерпели поражение в гражданской войне в США, тамошние интеллектуалы начали активно продвигать идею своего духовного превосходства над северянами - грубыми материалистами. Рабство, может, и надо было отменить, чего уж там. Но вместе с поражением юга погиб и его дух - the spirit of the south. Русские интеллектуалы тоже не поддерживали в массе крепостное право, но утверждали свою духовность. Южане говорили о северянах: они там работают все время, поэтому у них все такое качественное. Но они же о боге не думают! Да, мы проиграли войну. Потому что мы думали о боге, мы же духовные! Этим всегда оправдывается любое отставание, любое. Ты в полном го**е, но духовно ты богаче, о да!