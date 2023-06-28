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Интервью ⟩ Леонид Гозман: "Я очень хорошая мишень: еврей, косоглазый, друг Чубайса"
Леонид Гозман Фото: Ян Левченко
Ян Левченко rus.postimees.ee
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Стойкий либерал, подчеркнутый антипод героев путинской эпохи и человек миссии, Леонид Гозман успел в прошлом году уехать из России, вернуться, сесть в тюрьму, выйти и снова уехать, чтобы заняться, наконец, подобающими делами - преподаванием и экспертизой. 20 июня Леонид Яковлевич выступил в Таллинне с лекцией "Россия после Путина", после чего поговорил с Rus.Postimees.

В президиуме Академии наук Эстонии прохладно, хотя в помещении и нет кондиционера. Дома на Вышгороде имеют толстые стены и создают правильный микроклимат. Гозман сидит в кожаном кресле, улыбается и просит не называть его по отчеству.

- Десятилетиями вы всегда представляли правых либералов и, кажется, окончательно проиграли. Вы хотели придумать нормальную Россию, но снова выходил только автомат Калашникова. Это бесполезное занятие, да? Сделать ничего нельзя?

- Конечно, мы проиграли. Я в Таллинне, а не в Москве. Я отсюда поеду в Берлин, а не в Москву. Но важно понять, что это - проигранная война или проигранное сражение? Я склонен считать, что второе. Почему? Российская история – качели. Когда либералы долго проигрывают консерваторам, есть основания ожидать, что скоро будет наоборот. Потому что идея особого пути, которую отстаивают консерваторы, уже завела страну в тупик, и выбраться из него теперь могут только либералы с их универсализмом – готовностью вести диалог, быть, как все, быть "нормальными". Кажется, что универсалисты чаще проигрывают, извините, "особистам"…

Леонид Гозман и Владимир Кара-Мурза в студии «Эха Москвы».
Леонид Гозман и Владимир Кара-Мурза в студии «Эха Москвы». Фото: Facebook / личный архив

- Какой хороший термин!

- Да, "особист" - он же охраняет особость… Так вот, это только кажется, потому что эпохи чередуются, просто у них продолжительность разная. Сталин - долго, Хрущев - коротко, Брежнев - долго, Горбачев - коротко. Потом слом, переворачивание, и Ельцин – коротко, а Путин после него - долго, очень долго. При этом нельзя, конечно, утверждать, что универсалисты такие прекрасные. Хрущев расстрелял Новочеркасск и подавил Будапешт. Он лишь чуть лучше, чем Сталин. При всем своем стремлении демонтировать империю Ельцин начал чеченскую войну. Увы.

- То есть речь идет о шкале "больше-меньше", а не о жестких оппозициях? Все - зло, просто кто-то жжет, а кто-то греет?

- Знаете, мы склонны считать, что все муравьи тащат веточку в одну сторону. Но если изучать их внимательно, то можно заметить, что условно 80 муравьев волокут веточку к муравейнику, а 20 - от муравейника. Результирующая известна, но важен учет этих 20. Так же и в оценке лидеров. При Горбачеве, которого есть соблазн идеализировать, были саперные лопатки в Тбилиси и телебашня в Вильнюсе. Но результирующая его "царствования" совершенно другая, какими бы ужасными и, казалось бы, напрочь его дискредитирующими ни были эти события.

Демонстрант преграждает дорогу танку. Вильнюс, 13 января 1991 года.
Демонстрант преграждает дорогу танку. Вильнюс, 13 января 1991 года. Фото: STRINGER/AFP

- Простите, но возникает эффект предопределенности. Когда от человека и даже от групп людей ничего не зависит. Все равно за Путиным последует новый Ельцин, и так далее.

- Я этого не говорил! Важно, успели ли мы подготовить что-то к периоду, который наступит после Путина. И я думаю, что успели. Егор Гайдар, к команде которого я имел честь принадлежать, сделал рыночную экономику в России. Она избавляет людей от тех страданий, которые были бы неизбежны в ее отсутствие. Например, кризис 2008 года Россия прошла очень легко. Потому что еще не были добиты либералы, которые вели соответствующую экономическую политику. Греция пережила тот кризис значительно тяжелее нас. В Америке был серьезнейший обвал цен на еду. А у нас этого не было, и совсем не по мудрой воле руководства. Егор успел все сделать правильно, и при всех искажениях Россия остается рыночной экономикой. Так же, как Третий Рейх оставался рыночной экономикой. Это было по-своему плохо, потому что жители Берлина до 1942 года не знали, что война идет. Сравните с нынешней Москвой.

- Ну, хорошо, рыночную экономику на сырье построили, но институтов же нет никаких!

- Вы ошибаетесь, они тоже есть. Что собой представляет Государственная Дума? С одной стороны, это фарс и глупость. С другой стороны, это такой большой зал, где есть кнопочки. Это декорация, но кнопочки работают. Свои безумные законы эти депутаты принимают, следуя формальным процедурам. Помните анекдот, как пациент сумасшедшего дома пишет письмо домой, что у них все хорошо, а главврач даже бассейн построил? "Мы туда прыгаем, ныряем, и еще он сказал нам, что, если мы будем себя хорошо вести, он туда даже воду нальет". Вы будете смеяться, но мы построили бассейн, он есть.

Зал Государственной Думы - нижней палаты парламента РФ.
Зал Государственной Думы - нижней палаты парламента РФ. Фото: Reuters/Scanpix

В течение советского времени не было никаких демократических механизмов, были просто лозунги, слова. Сейчас механизмы есть. Они не работают, воды в бассейне нет. Но бассейн без воды лучше, чем когда у вас вообще нет бассейна. Что-то подобное уже было в 1917 году, когда после отречения Николая II власть перешла к государственной думе. Вакуума не было. Она избиралась не для этого, но сумела взять власть.

- Но потом большевики силой взяли намного больше власти, и все кончилось…

- Да, но был продемонстрирован механизм такого транзита. Общество поднялось на ступеньку в своем демократическом развитии, даже если потом скатилось. Я помню, как мы стояли в очередях и "отмечались" там, как приходилось на коленях просить добрых людей отлучиться из очереди к маленькому ребенку. Но сейчас в России нет повсеместных очередей, эта форма унижения не является тотальной. Мы не решили другие проблемы, но эту решили. Если вы раньше вылечились от одной болезни, а теперь заболели другой, разве это значит, что и первую лечить не стоило? Мы поднимаемся по ступенькам. И даже Путин не возрождает коммунизм, он его преодолел, что бы при этом ни говорил. Это система больше похожа на Германию при Гитлере, но это другой вопрос.

Полицейский сопровождает Леонида Гозмана, задержанного в июле 2022 года за сравнение в соцсетях сталинского и гитлеровского режимов.
Полицейский сопровождает Леонида Гозмана, задержанного в июле 2022 года за сравнение в соцсетях сталинского и гитлеровского режимов. Фото: Alec Sander/AP

- То есть Россия как система небезнадежна, вы считаете. Ей лишь нужна нормальная команда. И где ее взять?

- Недавняя история, и не только бывшего СССР, показывает, что люди всегда находятся. Кто знал Ельцина - свердловского воеводу? Кто знал руководителей будущих независимых стран? Здесь, в Эстонии, где мало людей, сколько ярких незаурядных лидеров пришло на волне перемен! Сразу, как только политики оказались востребованы, они откуда-то появились. Я не знаю примеров, когда в той или иной стране не хватило человеческого ресурса.

- Интересно все же, какой механизм распознавания и отбора здесь работает. Ты игнорируешь вопрос: "Кто ты вообще такой?", потому что ставишь содержательные задачи и хочешь стать больше себя, что-то такое?

- Ну, это как еще Абрахам Маслоу описывал в концепции "самоактуализации" (модель self-actualization еще раньше предложил немецкий психиатр Курт Голдьштейнприм. ред.). Человек поднимается по лестнице потребностей, постепенно приходя к тому, что он "может" то, что раньше был только "должен". Скажите мне, чего не хватало Андрею Дмитриевичу Сахарову? У него же все было. Не в смысле машины, трехэтажной дачи и звезды героя. У него была любимая работа, было всемирное признание. Но ему вдруг перестало этого хватать. Он начал думать о развитии, о конвергенции – и это еще до того, как стать диссидентом (например, Сахаров был одним из инициаторов Московского договора 1963 года о запрещении ядерных испытаний в космосе, атмосфере и водеприм. ред.). 

Портрет Андрея Сахарова на участке Берлинской стены, автор - Дмитрий Врубель.
Портрет Андрея Сахарова на участке Берлинской стены, автор - Дмитрий Врубель. Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Чего не хватало Егору Гайдару - выходцу из номенклатурной семьи, ведущему специалисту в мире по советской экономике? Ближе к концу его жизни мы стали друзьями, и он мне сам рассказывал: 91 год, путч подавлен, все празднуют, "гром победы, раздавайся, веселися, храбрый рус", а он видит, что все, п…ц, все рушится, причем именно сейчас. Зима без отопления, без еды, война в нескольких местах, распад всего. И никто не слушает! И он побежал, пока не добежал до Ельцина. И тот очень впечатлился, поверил ему. Егор чувствовал, что он может быть больше, чем он есть! Жажда власти - не главное, миссия важнее.

- По поводу этого механизма преодоления себя и роста над собой. Я никогда систематически не смотрел телевизор, но помню отдельные передачи "Поединок" с вашим участием. Меня еще лет 15 назад поразило совершенно дикое скотство, которое там творилось.

- Абсолютно, абсолютно дикое, да.

- Вы же много раз во всем этом участвовали, но, кажется, вам ни разу не отдали большинство голосов…

- Конечно, ни в коем случае! Я и не мог получить большинство, притом, что практически всегда на самом деле побеждал. Просто в этих "Поединках" шло несколько синхронных сражений. Первое - какое число голосов получат участники. Оно было под полным контролем со стороны ТВ, и цифра всегда была, какая надо. Второе - как участники показывают себя в деле. У меня был случай, когда я участвовал в передаче с этим идиотом Мединским. Я в своей речи использовал словосочетание "в моей стране", а он у меня спрашивает: "А вы какую страну имеете в виду?". Я обычно не очень хорошо соображаю, но тут у меня что-то щелкнуло, и я говорю в прямом эфире: "Вам в морду дать, чтоб вы поняли?" И он вдруг испугался - ну, не ожидал просто. Я драться не умею. Вообще. Но в итоге до конца раунда там все вытаскивал сам Соловьев. Я потом в записи смотрел динамику цифр и видел, что мои резко пошли вверх, Мединского я легко догнал. А потом раз - и цифры остановились, пока он не оторвался так, чтобы ему уже ничто не угрожало.

Владимир Мединский в свою бытность министром культуры РФ, 2019.
Владимир Мединский в свою бытность министром культуры РФ, 2019. Фото: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

- Какие еще уровни борьбы здесь можно выделить?

- Сражение за массового зрителя. Я его выиграть не могу по определению. Поэтому меня туда и пускали. На мне демонстрировалась вся мерзость либеральной оппозиции. Я очень хорошая мишень - еврей, косоглазый, друг Чубайса. В общем, сука. Но у меня была другая цель. Я всегда обращался ко всем и старался никого не обижать. Потому что, если вы сначала назвали человека ватником, а потом сообщили ему, сколько будет дважды два, он скажет: "Надо проверить". И правильно скажет. Но все же я придумал себе аудиторию, к которой обращался в первую очередь. Точнее, я придумал инженера из Коврова, который, в отличие от меня, имеющего возможность общаться в Москве с себе подобными, чувствует одиночество. Ему говорят: "Мужик, ты один такой мудак остался, остальные уже давно ходят строем! Мы голосуем за Путина и радуемся аннексии Крыма, а ты, дегенерат, скажи спасибо, что дышать дают!". Я обращался именно к таким людям. Они все знали без меня, они были, как тот Рабинович с пустым плакатом, потому что все и так понятно. Но я просто говорил им: "Ребята, вы не одни. Вы меня видите, вы такие же, и вот я стою тут. Я не сдаюсь, и вы не сдавайтесь".

Анатолий Чубайс и Леонид Гозман.
Анатолий Чубайс и Леонид Гозман. Фото: Shutterstock

- Это вы давали понять. А что вы при этом говорили?

- Много чего я говорил. Например, чтобы Путин подавал в отставку, иначе он разделит судьбу Николая II. У Соловьева формат предусматривал 20 секунд самопрезентации в начале, когда тебя не перебивают. И я туда старался впихнуть что-то важное, потому что понимал - это останется. И еще важно вот что. Я, например, говорю: президента в отставку! А через неделю меня опять видят в этой передаче. Ага, значит, не посадили, значит, можно говорить. Значит, коридор, в котором мы находимся, шире, чем мы думаем. И каждый божий день меня останавливали на улице люди и говорили что-то хорошее. Я не ездил на машине по Москве, только общественным транспортом. И убеждался, что только выигрывал в этих передачах.

- Откуда этот негодяйский консенсус - поддерживать только Мединского и Михалкова под крики Соловьева? Как вы это объясняете?

- Люди хотят простого мира и высокой самооценки. В том числе национальной – "мы, народ", и так далее. Так во всем мире. Рейган говорил: "Хватит посыпать голову пеплом по повод Вьетнама. Мы прекрасная страна, на нас все смотрят с завистью и восхищением". На этом же пришел к власти Гитлер: ух, какие мы крутые, мы должны править. Путин делает то же самое: мы лучше всех, нам все завидуют!

Рональд Рейган и Михаил Горбачев на саммите в Женеве, 19 ноября 1985.
Рональд Рейган и Михаил Горбачев на саммите в Женеве, 19 ноября 1985. Фото: RONALD REAGAN PRESIDENTIAL LIBRARY HANDOUT/EPA

- Даже если мы в полном го**е?

- А это как раз потому, что мы лучшие! Когда южане потерпели поражение в гражданской войне в США, тамошние интеллектуалы начали активно продвигать идею своего духовного превосходства над северянами - грубыми материалистами. Рабство, может, и надо было отменить, чего уж там. Но вместе с поражением юга погиб и его дух - the spirit of the south. Русские интеллектуалы тоже не поддерживали в массе крепостное право, но утверждали свою духовность. Южане говорили о северянах: они там работают все время, поэтому у них все такое качественное. Но они же о боге не думают! Да, мы проиграли войну. Потому что мы думали о боге, мы же духовные! Этим всегда оправдывается любое отставание, любое. Ты в полном го**е, но духовно ты богаче, о да!

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