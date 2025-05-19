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Что грозит работникам и бизнесменам за недостаточное владение латышским

Обновлено 19 мая 2025, 07:50
Кассир. Иллюстративное фото
Кассир. Иллюстративное фото Фото: Julian Stratenschulte/DPA/Scanpix

Имя владельца небольшого кафе-мороженого в Старой Риге, итальянца Дарио Бони, который живет в Латвии уже 10 лет, стало известно широкой публике после того, как Центр государственного языка (VVC) оштрафовал его за недостаточное знание латышского языка. TVNET+ выяснил, какой уровень латышского требуется для разных профессий в сфере бизнеса и за что могут оштрафовать.

Закон о языке: требования, уровни и штрафы

Согласно Закону, знание латышского обязательно и для работников сферы обслуживания - например, в кафе, где нужно уметь принять заказ, объяснить меню и рассказать о составе блюд. Все это считается частью защиты прав потребителей.

"Работнику за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, может быть вынесено предупреждение или наложен денежный штраф", - сообщили в VVC.

В Центре государственного языка рассказали, что размер штрафа зависит от...

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