Последствие мятежа в РФ: Латвия и Литва призывают НАТО укрепить восточную границу

Во вторник, 27 июня, Латвия и Литва призвали НАТО усилить безопасность на восточной границе с учетом того, что российская группа наемников "Вагнер" может создать себе новую базу в Беларуси.
Лидер "Вагнера" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь во вторник в соответствии с договоренностью, заключенной при посредничестве президента Александра Лукашенко, которая положила конец мятежу наемников в России в субботу. Президент России Владимир Путин предложил отправиться в Белоруссию и тем вагнеровцам, которые не хотят подписывать контракт с Минобороны России и продолжать военную службу.
Во время своего визита в Париж министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал оценить эту ситуацию с другой точки зрения, принимая во внимание способности, продемонстрированные этими наемниками. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что скорость, с которой вагнеровцы двигались в сторону Москвы, преодолевая сотни километров за день, показывает, что необходимо укреплять оборону стран Балтии.
"Границы наших стран находятся всего в сотнях километров от этой деятельности, поэтому им может хватить восьми-десяти часов, чтобы внезапно появиться где-нибудь в Беларуси рядом с Литвой", - сказал Ландсбергис, добавив, что "это создает более нестабильную, непредсказуемую среду в нашем регионе".
"Мы должны очень серьезно отнестись к защите Балтийского региона", - подчеркнул он.
Визит балтийских министров во Францию проходит в то время, когда западные державы готовятся к саммиту НАТО в Вильнюсе.
По словам Ринкевича, прибытие "Вагнера" в Беларусь следует рассматривать в контексте саммита НАТО и всех дискуссий по обороне, сдерживании угроз и необходимых решений по укреплению безопасности на восточном фланге.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время своего визита в Вильнюс в понедельник, что страна готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду из 4000 солдат. Ландсбергис указал своему французскому коллеге, что Париж мог бы помочь с противовоздушной обороной.
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