Последствие мятежа в РФ: Латвия и Литва призывают НАТО укрепить восточную границу

Лидер "Вагнера" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь во вторник в соответствии с договоренностью, заключенной при посредничестве президента Александра Лукашенко, которая положила конец мятежу наемников в России в субботу. Президент России Владимир Путин предложил отправиться в Белоруссию и тем вагнеровцам, которые не хотят подписывать контракт с Минобороны России и продолжать военную службу.

Во время своего визита в Париж министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал оценить эту ситуацию с другой точки зрения, принимая во внимание способности, продемонстрированные этими наемниками. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что скорость, с которой вагнеровцы двигались в сторону Москвы, преодолевая сотни километров за день, показывает, что необходимо укреплять оборону стран Балтии.

"Границы наших стран находятся всего в сотнях километров от этой деятельности, поэтому им может хватить восьми-десяти часов, чтобы внезапно появиться где-нибудь в Беларуси рядом с Литвой", - сказал Ландсбергис, добавив, что "это создает более нестабильную, непредсказуемую среду в нашем регионе".

"Мы должны очень серьезно отнестись к защите Балтийского региона", - подчеркнул он.

Визит балтийских министров во Францию проходит в то время, когда западные державы готовятся к саммиту НАТО в Вильнюсе.

По словам Ринкевича, прибытие "Вагнера" в Беларусь следует рассматривать в контексте саммита НАТО и всех дискуссий по обороне, сдерживании угроз и необходимых решений по укреплению безопасности на восточном фланге.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время своего визита в Вильнюс в понедельник, что страна готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду из 4000 солдат. Ландсбергис указал своему французскому коллеге, что Париж мог бы помочь с противовоздушной обороной.