Знакомство ради денег? Блогер из Латвии рассказала, как ее проверили на свидании

В ролике Эвелина Паркере говорит, что познакомилась с этим человеком при очень простых обстоятельствах. Изначально у обоих были дружеские отношения, но позже дружба переросла в влюбленность. Она решила поделиться этой историей, потому что она до сих пор крутится у нее в голове.

"Он пригласил меня на свидание в очень дорогой ресторан. Затем, когда я собиралась, я получила от него сообщение: "У тебя есть наличные? Я забыл, но нам придется оставить чаевые". Обычно у меня нет наличных, но в тот день они были, поэтому я сказала ему: "Да, у меня есть наличные, сколько тебе нужно?". После ужина, он написал мне, чтобы я отправила ему номер своего банковского счета, чтобы иметь возможность перевести мне деньги", - говорит Эвелина.

В своем видео она призналась, что не хотела отправлять ему свои банковские реквизиты, потому что не думала, что он должен ей возвращать деньги. Однако они оба были в ресторане и хорошо провели время.

Эвелина говорит, что мужчина настоял на том, чтобы она прислала ему информацию о банковском счете, но она не уступила, тема была закрыта и больше не поднималась.

Через несколько недель они встретились на вечеринке, где оба были в приподнятом настроении, и разговорились. Затем мужчина рассказал Эвелине, что то, что он сделал, было проверкой, чтобы увидеть, встречается ли она с ним только из-за денег.

Смотрите видео!

Ранее сообщалось, что инфлюенсер Эвелина Паркере сменила фамилию и покинула Латвию.