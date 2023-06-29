"Я люблю его": Моника Беллуччи подтвердила отношения с Тимом Бертоном

Моника Беллуччи откровенно рассказала об отношениях с Тимом Бертоном в интервью для французского журнала ELLE. Актриса призналась, что считает их встречу с режиссером большой удачей.
Еще в начале года появились слухи, что 64-летний Тим Бертон и 58-летняя Моника Белуччи встречаются. Папарацци сфотографировали влюбленных во время их прогулки по Парижу, однако пара долгое время не комментировали свои отношения.
Наконец актриса и модель дала ответ: она влюблена и счастлива:
"Что я могу сказать? Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни".
Она добавила: "Я знаю этого человека.
Я люблю его.
Теперь я собираюсь встречаться с режиссером. Начинается еще одно приключение".
Во время 14-го кинематографического фестиваля имени братьев Люмьер режиссера и актрису впервые увидели в компании друг друга. Беллуччи и Бертон увлеченно беседовали и много времени проводили вместе.
Напомним, Моника Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она 17 лет состояла в отношениях с Венсаном Касселем. В этом союзе у них появились на свет две дочери.
Режиссер Тим Бертон в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.
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