"Я люблю его": Моника Беллуччи подтвердила отношения с Тимом Бертоном

Еще в начале года появились слухи, что 64-летний Тим Бертон и 58-летняя Моника Белуччи встречаются. Папарацци сфотографировали влюбленных во время их прогулки по Парижу, однако пара долгое время не комментировали свои отношения.

Наконец актриса и модель дала ответ: она влюблена и счастлива:

"Что я могу сказать? Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни".

Она добавила: "Я знаю этого человека.

Я люблю его.

Теперь я собираюсь встречаться с режиссером. Начинается еще одно приключение".

Во время 14-го кинематографического фестиваля имени братьев Люмьер режиссера и актрису впервые увидели в компании друг друга. Беллуччи и Бертон увлеченно беседовали и много времени проводили вместе.

Напомним, Моника Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она 17 лет состояла в отношениях с Венсаном Касселем. В этом союзе у них появились на свет две дочери.

Режиссер Тим Бертон в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет. У них двое общих детей.