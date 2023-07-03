МИД Латвии возобновит выдачу виз гражданам РФ, но только в особых случаях

Заявки на визы могут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например, в случае тяжелой болезни родственника или для участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

Каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, и претенденты на визу должны будут предоставить документальное подтверждение своего соответствия одному из этих критериев.

Прием заявлений на получение виз для граждан России в представительствах Латвии за рубежом был временно приостановлен в связи с военным мятежом в России.