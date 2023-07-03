Intrum прекращает работу в странах Балтии

Сделка включает приобретение 100% акций Intrum Estonia, Intrum Latvia и Intrum Lietuva, которые принадлежат группе Intrum.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале этого года в Эстонии и Латвии и в первом квартале 2024 года в Литве.

Президент и генеральный директор Intrum Андрес Рубис сказал, что решение об уходе из Балтии было принято для того, чтобы уменьшить территорию деятельности и сконцентрировать ресурсы на других рынках.

По словам управляющего директора Intrum по странам Балтии Илвы Валейки, деятельность компании в странах Балтии успешна и прибыльна.

После недавнего ухода компания с рынка Бразилии и после ухода из стран Балтии и Румынии она будет работать на 20 рынках.

У Intrum около 10 тыс. сотрудников, она обслуживает около 80 тыс. компаний по всей Европе, а ее доходы в 2022 году составили порядка 1,65 млрд евро. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме, акции компании котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.

Aktiva Finance Group работает в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Она управляет местными брендами Julianus Inkasso, Taust.ee, Viena saskaita, Perfi, Accountscoring, Tarkpay и Altero.