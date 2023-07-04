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В Сети пожаловались на обеды для участников Праздника песни: на фото - "мини-порции"

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Фото: @anjo_lv/Twitter.com

Не секрет, что график участников Праздника песни и танца очень интенсивный и требует много сил, поэтому хороший обед - очень важен. Но везде ли участники получают одинаковые порции и все ли сыты? 

В соцсетях пишут как участники, так и наблюдатели со стороны. И громче, конечно, звучат самые грустные новости, где с первого взгляда понятно, что размеры некоторых порций не могут наполнить все животы.

"Первый обед. Где соль и нормальное мясо?"

"Шоу похудения: Праздник песни - 2023.

Мини-порция. Снова. Еще был хлеб и кетчуп"

"Шесть утра"

Участники праздника отметили программе Bez Tabu, что порции на репетиционной площадке лучше, чем первые обеды в школе, где они остановились. Там содержимое тарелки было почти вдвое меньше. 

И, как выяснилось, для всех даже при соблюдении единых  установленных правил реальность может быть разной.

Руководитель по коммуникации Праздника песни и танца Инга Васильева поясняет, что питанием для коллективов, разместившихся в школах, занимаются специальные школьные компании, подписавшие договоры с муниципалитетами, из которых приехали конкретные участники.

Возмутило участников и то, что после шествия коллективы пропустили ужин, так как мероприятие задержалось примерно на два часа.

Полный сюжет программы (на латышском языке): 

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