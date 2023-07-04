В Сети пожаловались на обеды для участников Праздника песни: на фото - "мини-порции"

Не секрет, что график участников Праздника песни и танца очень интенсивный и требует много сил, поэтому хороший обед - очень важен. Но везде ли участники получают одинаковые порции и все ли сыты?
В соцсетях пишут как участники, так и наблюдатели со стороны. И громче, конечно, звучат самые грустные новости, где с первого взгляда понятно, что размеры некоторых порций не могут наполнить все животы.
"Первый обед. Где соль и нормальное мясо?"
Pirmās pusdienas. Kur ir sāls un normāla gaļa?! #DzSv2023 pic.twitter.com/8oC5VHwnB7— andis (@anjo_lv) July 1, 2023
"Шоу похудения: Праздник песни - 2023.
Мини-порция. Снова. Еще был хлеб и кетчуп"
Tievēšanas šovs: #DzSv2023— andis (@anjo_lv) July 2, 2023
Miniporcija. Atkal. Vēl bija maize un kečups. pic.twitter.com/gof83po8kL
"Шесть утра"
Sešos no rīta #DzSv2023 pic.twitter.com/oDv3N1Uo3S— andis (@anjo_lv) July 3, 2023
Участники праздника отметили программе Bez Tabu, что порции на репетиционной площадке лучше, чем первые обеды в школе, где они остановились. Там содержимое тарелки было почти вдвое меньше.
И, как выяснилось, для всех даже при соблюдении единых установленных правил реальность может быть разной.
Руководитель по коммуникации Праздника песни и танца Инга Васильева поясняет, что питанием для коллективов, разместившихся в школах, занимаются специальные школьные компании, подписавшие договоры с муниципалитетами, из которых приехали конкретные участники.
Возмутило участников и то, что после шествия коллективы пропустили ужин, так как мероприятие задержалось примерно на два часа.
Полный сюжет программы (на латышском языке):
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