Премьер не видит оснований для отставки министра земледелия Шмитса

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не видит оснований для отставки министра земледелия Дидзиса Шмитса ("Объединенный список"). Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания правительства, комментируя намерения Союза зеленых и крестьян (СЗК) внести на рассмотрение в парламент вопрос об отставке министра.
Кариньш подчеркнул, что требование отставки Шмитса никак не может повлиять на переговоры между партиями, так как главное - обсудить предстоящие задачи, а не спорить о должностях.
Однако если Бюро по защите Сатверсме (БЗС) не выдаст Шмитсу допуск к государственной тайне, ему придется уйти из правительства, сказал Кариньш.
"Ни в одном правительстве не может быть министра, которому отказано в допуске к гостайне", - сказал Кариньш.
В то же время он отметил, что у него нет информации о том, почему проверка БЗС в отношении Шмитса длится так долго.
Как сообщалось, правление СЗК решило поручить своей парламентской фракции подать запрос об отставке министра земледелия, указывая на бездействие и неспособность ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания.
Как указало правление СЗК, за последние два года цены на продукты питания выросли почти на 40%, в том числе резко подорожали продукты первой необходимости: хлеб подорожал за последний год на треть, яйца и овощи - на 20%.
Пока министр земледелия не предложил никаких решений, чтобы ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания. По данным СЗК, в других странах Евросоюза, в отличие от Латвии, применяются налоговые льготы, устанавливаются потолки цен на основные продукты питания, проводятся более строгие проверки торговцев, чтобы люди могли покупать необходимые им продукты питания по более разумной цене.
Наблюдая резкий рост цен на продукты питания, CЗК неоднократно призывал снизить ставку НДС на молочные продукты, хлеб, свежее мясо, рыбу, яйца, но парламент неизменно отклонял эти предложения.
СЗК ссылается на данные фермерских организаций, которые утверждают, что на некоторые местные продукты в торговых сетях наценка составляет 70%, 150% и даже 300%.
"В такой ситуации фермерам приходится затянуть пояса, люди не могут покупать продукты питания, которые им нужны ежедневно, а торговцы продолжают зарабатывать", - отмечает глава фракции СЗК Виктор Валайнис, указывая, что Шмитс не сделал ничего, чтобы ограничить произвол торговцев и расширить возможности местных производителей предлагать свою продукцию потребителям.
"В течение полугода министр проводил совещания, говорил и рассуждал, но решений, позволяющих снизить резкий рост цен на продукты и защитить менее обеспеченную часть общества, нет", - считает Валайнис.
СЗК также выражает недоумение в связи с тем, что министр земледелия до сих пор не получил допуск к гостайне. "Насколько серьезно можно относиться к члену правительства, который уже несколько месяцев работает без необходимого разрешения, особенно накануне саммита НАТО", - отмечает Валайнис.
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