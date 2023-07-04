Премьер не видит оснований для отставки министра земледелия Шмитса

Кариньш подчеркнул, что требование отставки Шмитса никак не может повлиять на переговоры между партиями, так как главное - обсудить предстоящие задачи, а не спорить о должностях.

Однако если Бюро по защите Сатверсме (БЗС) не выдаст Шмитсу допуск к государственной тайне, ему придется уйти из правительства, сказал Кариньш.

"Ни в одном правительстве не может быть министра, которому отказано в допуске к гостайне", - сказал Кариньш.

В то же время он отметил, что у него нет информации о том, почему проверка БЗС в отношении Шмитса длится так долго.

Как сообщалось, правление СЗК решило поручить своей парламентской фракции подать запрос об отставке министра земледелия, указывая на бездействие и неспособность ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания.

Как указало правление СЗК, за последние два года цены на продукты питания выросли почти на 40%, в том числе резко подорожали продукты первой необходимости: хлеб подорожал за последний год на треть, яйца и овощи - на 20%.