Ср, 5.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Мир наблюдает июльское суперлуние

BBC News Русская служба
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Восход луны над древним храмом Посейдона (мыс Сунион, Греция)
Восход луны над древним храмом Посейдона (мыс Сунион, Греция) Фото: Reuters

​В ночь на вторник люди по всему миру чаще поднимали глаза к ночному небу, чтобы получше рассмотреть Луну: спутник нашей планеты выглядел заметно ярче и больше обычного.

По данным НАСА, так называемое июльское суперлуние продлится до трех дней, и как минимум еще одну ночь Луна все еще будет казаться полной.

Дело в том, что расстояние до спутника нашей планеты постоянно меняется. Его орбита не идеально круглая, а чуть вытянутая - и из-за этого он то отдаляется от Земли, то приближается к ней.

В лунном свете (Ларнака, Кипр)
В лунном свете (Ларнака, Кипр) Фото: Reuters
Фото: BBC

Суперлуние случается, когда полная фаза Луны совпадает с максимальным приближением к нашей планете.

Строго говоря, пик яркости был пройден еще в понедельник: в 11:39 по Гринвичу (14:39 МСК) Луна миновала перигей и понемногу начала удаляться.

Однако через 27 дней, в августе, новолуние будет еще более впечатляющим: на пике яркости Луна приблизится к нашей планете ближе, чем когда-либо в текущем году.

Вот несколько фотографий суперлуния со всего мира:

Луна восходит над водопадами на реке Игуасу (Аргентина)
Луна восходит над водопадами на реке Игуасу (Аргентина) Фото: Reuters
Суперлуна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей (Англия)
Суперлуна над маяком Святой Марии в Уитли-Бей (Англия) Фото: PA Media
В графстве Уорикшир (Англия) на фоне темного неба луна казалась ярко-оранжевой
В графстве Уорикшир (Англия) на фоне темного неба луна казалась ярко-оранжевой Фото: JACK MARCH/BBC WEATHER WATCHERS
Полная луна садится за Голубой мечетью, справа - Большая мечеть Святой Софии (Стамбул, Турция)
Полная луна садится за Голубой мечетью, справа - Большая мечеть Святой Софии (Стамбул, Турция) Фото: AOOC
Суперлуна над Ситонским шлюзом в Нортумберленде (Англия)
Суперлуна над Ситонским шлюзом в Нортумберленде (Англия) Фото: PA Media
Восход луны встречает Статуя Свободы на Стейтен-айленд (Нью-Йорк, США)
Восход луны встречает Статуя Свободы на Стейтен-айленд (Нью-Йорк, США) Фото: Getty Images
Зрители спортивного матча в Кутаиси были так увлечены игрой, что многие не заметили позади себя суперлуну (Кутаиси, Грузия)
Зрители спортивного матча в Кутаиси были так увлечены игрой, что многие не заметили позади себя суперлуну (Кутаиси, Грузия) Фото: Getty Images
Диск суперлуны над Парижем пересекает самолет
Диск суперлуны над Парижем пересекает самолет Фото: Getty Images
Восход луны над халдейским собором Девы Марии (Басра, Ирак)
Восход луны над халдейским собором Девы Марии (Басра, Ирак) Фото: AFP
Суперлуние и уличный фонарь (Аквила, Италия)
Суперлуние и уличный фонарь (Аквила, Италия) Фото: Getty Images
Суперлуна поднимается над маяком в порту Малаги (Испания)
Суперлуна поднимается над маяком в порту Малаги (Испания) Фото: Getty Images
BBC
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх