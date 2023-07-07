"Всё время чувствую себя виноватым". 10 вопросов лидеру группы СБПЧ

8 июля в Риге выступит экстравагантная российская группа "Самое Большое Простое Число", больше известная как СБПЧ. Чего не умеет и над чем в последний раз громко смеялся лидер группы Кирилл Иванов?
RUS TVNET попросил Кирилла Иванова закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Мой любимый город... Берлин. У меня сейчас такой период: куда бы мы ни приехали с гастролями, мне везде очень нравится. От Алматы до Тель-Авива, от Бишкека до Риги - всюду своя завораживающая меня жизнь.
2. Для меня всегда примером для подражания была... и остаётся моя мама. Меня невероятно подкупает её последовательность, принципиальность и бескомпромиссность - особенно во всём, что касается искусства.
3. По-моему, очень глупо... пытаться строить свою жизнь, основываясь на пословицах и поговорках. Или использовать их в качестве аргумента в спорах. Никакой в них нет универсальной правды.
4. Худшая песня в мире это... ой, я не знаю. Меня почему-то очень давно перестали раздражать плохие песни.
5. В последний раз я громко смеялся... вчера, когда болтал с сыном о каких-то рэперах.
6. Больше всего я не люблю... чувствовать себя виноватым. И всё время чувствую.
7. Я боюсь... что что-то случится с моими близкими. Каждый день, к сожалению, думаю об этом.
8. Самое первое воспоминание из детства... У меня плохая память. Есть только какие-то обрывки, всполохи. Темно, меня везут на санках в садик, я укутан как мумия, повернуться не могу, поэтому просто смотрю в чёрное зимнее небо.
9. Я не умею... драться.
10. Я слишком поздно... начал ездить в велопоходы. И ещё поздно начал изучать теорию музыки. Ну ничего, я всё наверстаю.
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