Ринкевич видит достойных кандидатов на пост министра иностранных дел

"Однако, учитывая то, что написано в Конституции, а также традиции института президента Латвии, нужно, разумеется, максимально объединять людей, а не разделять их.

Есть принципиальные вопросы. Например, в контексте агрессии России против Украины мы не можем сказать, что все не так однозначно, и сделать вид, что ничего не происходит", - сказал Ринкевич.

Это же касается и использования госязыка в повседневной жизни. Ринкевич считает неприемлемым, что в Латвии где-то еще требуют знаний русского языка. Для тех, кто не учил латышский язык 30 лет, пришло время его выучить, сказал он.

"Иначе и быть не может. Мы должны знать государственный язык. Если ты не сдал экзамен один раз, пробуй еще. Но запугивать массовой депортацией тех, кто не смог сдать, тоже недопустимо.

Мы должны создать такие условия, чтобы латышский язык был доминирующим везде. Латвия должна стать латышской", - сказал Ринкевич.

Он указал еще на один принципиальный момент: нужно четко заявить, что те, кто объединяется под этими принципами - Конституция Латвии, государственный язык - латышский, те, кто видит Латвию как независимое европейское государство, а не как часть "русского мира", это "наши" люди.