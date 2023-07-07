Ринкевич видит достойных кандидатов на пост министра иностранных дел

представленных в Сейме партий, в том числе "Нового Единства", есть достойные кандидаты на пост министра иностранных дел, сказал в интервью агентству LETA покидающий пост главы МИД и вступающий в должность президента Эдгар Ринкевич, комментируя заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что следующим министром иностранных дел может стать представитель "Нового Единства".
Отвечая на вопрос о том, какими будут его первые шаги на посту президента, Ринкевич сказал, что начало будет динамичным. 8 июля он принесет торжественную присягу в Сейме, а 9 июля выступит с обращением на заключительном концерте Праздника песни и танца и встретится с несколькими приглашенными на праздник иностранными гостями. Первый рабочий визит состоится уже 10 июля, когда президент отправится в Эстонию.
"Конечно, будут также встречи и обсуждение задач с руководителями независимых учреждений и членами правительства. Начало работы будет интенсивным", - сказал Ринкевич.
Говоря о том, какое наследие он оставляет новому министру иностранных дел, Ринкевич подчеркнул, что дипломаты профессиональны, мотивированы и, независимо от политических перипетий, работают во имя высших интересов страны, поэтому новый министр может рассчитывать на их поддержку.
"Список работы большой, но новый министр может рассчитывать на мою полную поддержку - если нужен совет, я готов его дать, если нет, я не буду вмешиваться, потому что у каждого своя работа", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что в латвийском обществе по многим вопросам существуют крайне противоположные мнения и по многим вопросам люди занимают совершенно разные позиции.
"Однако, учитывая то, что написано в Конституции, а также традиции института президента Латвии, нужно, разумеется, максимально объединять людей, а не разделять их.
Есть принципиальные вопросы. Например, в контексте агрессии России против Украины мы не можем сказать, что все не так однозначно, и сделать вид, что ничего не происходит", - сказал Ринкевич.
Это же касается и использования госязыка в повседневной жизни. Ринкевич считает неприемлемым, что в Латвии где-то еще требуют знаний русского языка. Для тех, кто не учил латышский язык 30 лет, пришло время его выучить, сказал он.
"Иначе и быть не может. Мы должны знать государственный язык. Если ты не сдал экзамен один раз, пробуй еще. Но запугивать массовой депортацией тех, кто не смог сдать, тоже недопустимо.
Мы должны создать такие условия, чтобы латышский язык был доминирующим везде. Латвия должна стать латышской", - сказал Ринкевич.
Он указал еще на один принципиальный момент: нужно четко заявить, что те, кто объединяется под этими принципами - Конституция Латвии, государственный язык - латышский, те, кто видит Латвию как независимое европейское государство, а не как часть "русского мира", это "наши" люди.
По словам Ринкевича, это непростые проблемы и их нельзя решить одним обращением или законом. Это очень терпеливая, кропотливая ежедневная работа, когда нужно идти маленькими шагами, потому что большого рывка в этом деле добиться невозможно.
Ринкевич отметил, что много лет людей отравляли пропагандой, а в Латвии не всегда успешно проводилась политика общественной интеграции, но он больше всего не хотел бы вновь составлять длинные программы, планы и стратегии, что "мы умеем делать мастерски".
"Писать долго и красиво, а потом отложить в сторону и забыть. Это не моя цель. Моя цель - максимально конкретными делами, шаг за шагом искать общее, а не отличное, искать то, что нас объединяет, а не то, что разделяет. Понятно, что это будет нелегко - у людей всегда будут разные мнения", - подчеркнул Ринкевич.
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