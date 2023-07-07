Видео ⟩ Лиепайчанка нашла в своем саду раненую чайку. Возможно, в птицу стреляли

Четыре года Гунита из Лиепаи мирно делила свой двор с семейством чаек, которые жили на крыше соседнего дома, но однажды летним вечером она пережила невероятное - после странного шума одна из чаек упала с крыши, вся залитая кровью, сообщает Bez Tabu.
Гунита подозревает, что птицу подстрелил ненавистник чаек из близлежащих окрестностей. Удалось ли спасти чайку и можно ли привлечь к ответственности убийцу животных, смотрите в сюжете Bez Tabu.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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