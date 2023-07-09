Почему урчит в животе?

"Урчание в животе связано с перистальтикой", - пояснила изданию Live Science эксперт в области питания Тиффани Вейр.

Перистальтика - это серия волнообразных сокращений мышц, которые перемещают газы, пищу и жидкости в нужном направлении в пищеварительном тракте. Пищеварительный тракт, включающий рот, пищевод, желудок и кишечник, представляет собой длинную мышечную трубку. Чтобы переместить пищу из одного конца в другой, мышцы сокращаются одна за другой, проталкивая содержимое вперед. Урчание и рычание желудка - это звук сокращения этих мышц, и это происходит не только тогда, когда вы голодны.

"Живот может урчать, когда вы голодны, или когда желудок полон, так как у нас есть гормоны, которые регулируют аппетит и могут вызвать перистальтику", - рассказала Вейр.

Сразу после приема пищи происходит перистальтика. В среднем каждую минуту в желудке происходит три перистальтические волны, а в тонком кишечнике - 12. По мере продвижения пищи по пищеварительному тракту она перемешивается и расщепляется, чтобы лучше усваиваться. И это не бесшумный процесс.