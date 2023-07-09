Почему урчит в животе?

Когда вы долго не ели, у вашего организма есть несколько способов напомнить вам об этом. Иногда живот призывает поесть громким рычанием и урчанием.
"Урчание в животе связано с перистальтикой", - пояснила изданию Live Science эксперт в области питания Тиффани Вейр.
Перистальтика - это серия волнообразных сокращений мышц, которые перемещают газы, пищу и жидкости в нужном направлении в пищеварительном тракте. Пищеварительный тракт, включающий рот, пищевод, желудок и кишечник, представляет собой длинную мышечную трубку. Чтобы переместить пищу из одного конца в другой, мышцы сокращаются одна за другой, проталкивая содержимое вперед. Урчание и рычание желудка - это звук сокращения этих мышц, и это происходит не только тогда, когда вы голодны.
"Живот может урчать, когда вы голодны, или когда желудок полон, так как у нас есть гормоны, которые регулируют аппетит и могут вызвать перистальтику", - рассказала Вейр.
Сразу после приема пищи происходит перистальтика. В среднем каждую минуту в желудке происходит три перистальтические волны, а в тонком кишечнике - 12. По мере продвижения пищи по пищеварительному тракту она перемешивается и расщепляется, чтобы лучше усваиваться. И это не бесшумный процесс.
Часто перистальтика не слышна, так как содержимое живота и кишечник все звуки заглушают. Именно поэтому пустой желудок и кишечник гораздо громче.
Когда желудок несколько часов пуст, он начинает выделять гормон грелин. Когда он попадет в мозг, возникает чувство голода и задействуются процессы перистальтики.
Перистальтика происходит медленнее, когда пищеварительный тракт переполнен - всего раз в 20 минут.
Иногда урчание в животе вызвано проблемами с пищеварением. Неполное переваривание некоторых продуктов может вызвать газообразование, которое заставляет ваш желудок "музицировать". Проблемы с пищеварением также могут вызвать диарею, которая заставляет пищеварительный тракт сокращаться чаще, чтобы быстрее избавить организм от лишнего. Это также шумный процесс.
В любом случае, если нет никаких заболеваний, урчание в животе - это совершенно нормальный и безобидный процесс. Так мы узнаем, что наш пищеварительный тракт работает.
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