"Фото века": Снимок пары танцоров Праздника песни умилил весь Интернет

Автор фотографии - Язеп Бренцис, который дал этому снимку название "Ниже пасть невозможно..." (Zemāk krist nav iespējams...).

Автор фото сказал: "Не все поняли мой юмор, поэтому уточню. Слово "ниже" нужно читать в кавычках, тогда мой посыл будет понятнее. Если кто-то не знает, прекрасная пара - танцоры коллектива сениоров Dubnava Айна Кравале и Юрис Уртанс. Люди с большой буквы - как в жизни, так и в танце. Действительно гордимся!".

Коллеги из танцевального коллектива прокомментировали снимок с восторгом: "Физически ниже невозможно, а душевно - высочайший полет!", "Быть вместе, вместе чувствовать. Красиво!", "Это о любви и человечности".

Одна участница коллектива говорит: "Годами привычная картина! Со всем уважением! Только раньше Айна поднимала эту ногу повыше, чтобы Юрису было легче застегнуть... Ну, что не сделаешь для умной женщины!".

"Нет ничего благороднее и сильнее!" - добавил один из комментаторов.