Водитель отказался пройти тест на наркотики: конфискованный Porsche продан за 82 900 евро

Как выяснила передача 360TV ZIŅneši, VID, ответственная за реализацию принадлежащего государству имущества, привлекла независимого оценщика для установки рыночной стоимости конфискованного Porsche Cayenne S. Был сделан вывод, что минимальная продажная стоимость автомобиля составляет 67 200 евро.

Ценовые предложения можно было подавать до 21 июня (включительно).

Теперь же официально известно, что машина продана за 82 900 евро, и ее приобрело физическое лицо.

Всего было сделано девять предложений. Однако уже с первого дня один из претендентов установил высокую плану для остальных - 82 700 евро.

В дилерских центрах такая модель стоит 110 000 евро.

В описании к продаваемому Porsche Cayenne S было сказано, что у транспортного средства после аварии визуально видны повреждения: поврежден передний левый бампер, фара, перекрытие мотора, выбито стекло левой водительской двери, салон усеян осколками разбитого стекла.

По информации агентства LETA, согласно обвинению, полиция за нарушение правил движения остановила автомобиль Porsche Cayenne S. У сотрудников полиции возникли подозрения, что водитель находится в неадекватном состоянии, в связи с чем он был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии для проверки на наркотические вещества, от проведения которой отказался.