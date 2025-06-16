SAG приобретет 100% долей капитала Ammunity. Ранее предприятие принадлежало Виктору Юрису Озолсу (51%), Юрису Ужулису (30%) и Давису Вилису Озолсу (19%).

Член правления Ammunity Беате Краузе-Чеботаре сообщила агентству LETA, что сумма сделки не разглашается. Поддержку в процессе привлечения инвестора для Ammunity оказывало Министерство обороны.

Как отметила Краузе-Чеботаре, партнерство с SAG позволит Ammunity быстрее расширять производство, инвестировать в инновации и укреплять роль Латвии в европейской оборонной промышленности.

В свою очередь руководитель SAG Маттиас Хьорт подчеркнул, что с приобретением Ammunity компания усилит свой вклад в развитие сил сдерживания НАТО.

"Производя боеприпасы в Северной Европе, мы становимся более надежным и разносторонним поставщиком, который может обеспечивать все больше компонентов для повышения боеспособности наших клиентов", - подчеркнул Хьорт.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что инвестиции такого уровня в латвийские предприятия оборонной отрасли являются подтверждением конкурентоспособности и потенциала этой индустрии. Стратегическое партнерство Ammunity с SAG укрепит возможности Латвии обеспечивать высококачественными боеприпасами и свои вооруженные силы, и силы союзников.

Завод Ammunity находится в Бауском крае, предприятие поставляет боеприпасы Национальным вооруженным силам.

По данным Firmas.lv, в 2024 году Ammunity работало с оборотом в размере 9,33 млн евро, что на 80,6% больше по сравнению с предыдущим годом, а прибыль составила 1,399 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.