"Я не умею врать". 10 вопросов Лайме Вайкуле

RUS TVNET попросил Лайму Вайкуле закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я мечтаю увидеть... когда закончится война.

2. Мне было трудно... увидеть, что доброта не обязательное качество человека.

3. В школе я не любила... Я в школе всё любила!

4. Город, в который я влюбилась с первого взгляда... Токио.

5. Я лучше всех... делаю свой фирменный торт из зефира и ягод.

6. Моя любимая песня Аллы Пугачевой - это... несколько песен из к/ф "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

7. Мне очень нужно... удачи, счастья, любви. Самое главное - чтобы все вокруг меня оставались живы-здоровы и веселы.

8. Я не умею... врать.

9. Жителям Латвии не хватает... побольше солнечных дней и подлиннее лета.

10. Я боюсь... не успеть сделать всё запланированное. Я боюсь быть непонятой. Я боюсь разочарований.