"Я не умею врать". 10 вопросов Лайме Вайкуле

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala портал RUS TVNET задал 10 вопросов Лайме Вайкуле и узнал, чего боится и что мечтает увидеть латвийская певица.
RUS TVNET попросил Лайму Вайкуле закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я мечтаю увидеть... когда закончится война.
2. Мне было трудно... увидеть, что доброта не обязательное качество человека.
3. В школе я не любила... Я в школе всё любила!
4. Город, в который я влюбилась с первого взгляда... Токио.
5. Я лучше всех... делаю свой фирменный торт из зефира и ягод.
6. Моя любимая песня Аллы Пугачевой - это... несколько песен из к/ф "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
7. Мне очень нужно... удачи, счастья, любви. Самое главное - чтобы все вокруг меня оставались живы-здоровы и веселы.
8. Я не умею... врать.
9. Жителям Латвии не хватает... побольше солнечных дней и подлиннее лета.
10. Я боюсь... не успеть сделать всё запланированное. Я боюсь быть непонятой. Я боюсь разочарований.
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