"Водители пропивают 30 штук в неделю": для конфискованных машин нет мест

С ноября прошлого года 635 человек были привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Более чем две трети из них остались без своих транспортных средств. Конфискованные машины попадают на стоянки Государственного агентства обеспечения и ждут, когда их увезут в Украину или передадут Службе госдоходов (VID). VID может выставить автомобиль на аукцион или отправить на металлолом.

С момента вступления этих правил в силу было задержано больше двух тысяч нетрезвых водителей. За такой же период годом ранее было поймано на 400 человек больше.

По оценкам Госагентства обеспечения, продажа конфискованных автомобилей с аукциона или сдача на металлолом происходит медленнее, чем их конфискация у пьяных водителей.

Всего на данный момент было конфисковано 432 автомобиля.

"К сожалению, наши надежды на то, что люди могли бы стать более законопослушными и, проще говоря, меньше пить за рулем, не оправдались. Потому что статистика, на мой взгляд, на данный момент чрезвычайная.

В среднем конфискуют 30 машин в неделю. То есть 30 машин водители пропивают. Мы не успеваем за таким числом пьяниц",

- признает в передаче Янис Небарс, глава Управления ресурсами Госагентства обеспечения.

Ситуация на стоянках агентства критическая, отмечает он. Более чем 90% парковочных мест заполнены. На стоянках в Мадоне, Лудзе и Кулдиге мест нет вообще. Треть автомобилей уже передана Украине.

В ближайшее время Twitter-конвой получит еще 22 машины для подготовки и отправки в Украину.