Пентагон: ЧВК "Вагнер" больше не участвует в боевых действиях в Украине

В настоящее время бойцы группы ЧВК "Вагнер" не имеют существенного участия в военных операциях России в Украине, заявили в четверг, 13 июля, в Пентагоне.
"На данном этапе мы не видим, чтобы силы Вагнера принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых действий в Украине", - заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Он добавил, что, по оценке США, большая часть бойцов ЧВК "Вагнер" до сих пор находится в Украине.
Напомним, что после мятежа ЧВК "Вагнер", произошедшего 23-24 июня, Минобороны РФ забрало у военной компании всю технику и боеприпасы.
Галерея: ЧВК "Вагнер"
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