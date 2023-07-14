Пентагон: ЧВК "Вагнер" больше не участвует в боевых действиях в Украине

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы Вагнера принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых действий в Украине", - заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Он добавил, что, по оценке США, большая часть бойцов ЧВК "Вагнер" до сих пор находится в Украине.

Напомним, что после мятежа ЧВК "Вагнер", произошедшего 23-24 июня, Минобороны РФ забрало у военной компании всю технику и боеприпасы.

Галерея: ЧВК "Вагнер"