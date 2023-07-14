В Таллинне открываются Дни моря

Таллинн - город музыки ЮНЕСКО в рамках Дней моря предлагает особенную музыкальную программу. Состоится концерт в честь музыкального наследия Кихну Вирве, выступят ансамбли Kukerpillid, Untsakad, семейный ансамбль Järsumäe и другие. В портах также состоятся выступления Gameboy Tetris & Friends, Clicherik & Mäxi и Villemdrillem, Лийз Лемсалу, ансамбля «Пыхья-Таллинн», Юри Потсмана, Elephants from Neptune, Инес, Софии Рубиной, Terminaator, Metsatöll, Эллип, Ингер, Minimal Wind, Таллиннского полицейского оркестра и др.

Таллинн в 2023 году носит титул Зеленой столицы Европы, поэтому особое внимание будет уделяться вопросам экологии. В этом году на фестивале будет использоваться только многоразовая посуда. Посвященная экологии программа включает также очистку от мусора дна акватории Ноблесснер дайверами.

В портовом городке Ноблесснер гости смогут увидеть прошедший основательную реновацию участок променада и скульптуру на морскую тематику. Скульптура «Винт Лесснера» - настоящий гребной винт корабля, изготовленный из бронзы на заводе Alstom Power Elblag, который нельзя увидеть нигде в общественном пространстве в Эстонии и ближайших государств. Винт диаметром 7,5 м и массой 33 тонны символизирует период продолжительностью 106 лет, когда в районе Ноблесснер продолжалась деятельность судостроительного предприятия.

В рамках Года физической активности для гостей подготовлены спортивные мероприятия - в Пирита состоится соревнование по плаванию на открытой воде, в Летной гавани - игры Ghetto Games. Кроме того, в Летной гавани можно будет испытать свои силы в мини-ориентировании.

Для детей подготовлена специальная программа: на протяжении трех дней в столичных портах ребят ждут веселые занятия. Например, состоится ежегодный детский забег Premia, за которым будет следить Мусорный волк, выступит детский ансамбль Laulupesa, коллективы OmaTsirkus и Kolm Põrsakest.

Традиция проведения Таллиннских Дней моря зародилась в 2008 году, тогда впервые объединились город Таллинн, предприятие Tallinna Sadam, Эстонский морской музей и Эстонский Союз исторических кораблей, чтобы горожане могли провести время у моря.