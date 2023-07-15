Волна жары "Цербер" захлестнула Грецию и Италию

В пятницу, 14 июля, на большей части южной и центральной Греции, а также на излюбленном туристами Кипре температура превысила 40 градусов по Цельсию.
Из-за невыносимой жары Афинский Акрополь был закрыт с 12:00 до 17:00, так как утром у одного из туристов случился тепловой удар. Однако после того, как пострадавшую доставили в больницу, выяснилось, что опасности для ее здоровья нет.
Тем не менее, акрополь не работает и в субботу, чтобы защитить посетителей и сотрудников.
В Фивах температура в пятницу достигла 44,2 градуса, в субботу в других местах Греции она может подняться до 44 градусов. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время нет надежды, что температура в Афинах понизится до 35 градусов, что обычно характерно для этого времени года.
Тем временем в Никосии, столице Кипра, в пятницу столбик термометра достиг 43 градусов. Италия также страдает от высоких температур, и, по прогнозам, на следующей неделе жара сохранится. В 16 городах Италии, включая Рим, Болонью и Флоренцию, объявлен "красный" уровень опасности.
Ожидается, что на всей территории Южной и Юго-Восточной Европы не утихнет волна аномальной жары, прозванная синоптиками "Цербер".
Прогнозируется, что в понедельник температура в Риме может достичь 40 градусов по Цельсию, а во вторник даже 43 градусов, превысив рекордные 40,5 градусов, зарегистрированные в августе 2007 года.
Европейское космическое агентство предупреждает, что температура на Сицилии и Сардинии может достичь 48 градусов, установив абсолютный рекорд Европы.
Греческие метеорологи прогнозируют, что это может продолжаться до конца следующей недели.
Во всех странах, пораженных "Цербером", врачи рекомендуют пить много воды, но избегать алкоголя и сладких напитков. Людям рекомендуется как можно меньше оставаться на открытом воздухе и воздерживаться от таких энергичных физических нагрузок, как бег трусцой и езда на велосипеде.
В Греции компаниям по доставке запрещено отправлять своих работников к клиентам на юге, когда жара достигает пика. Между тем, тем, кто работает в государственном секторе, предлагается по возможности работать из дома. Кроме того, муниципалитеты по всей Греции открыли свои здания с кондиционерами для свободного доступа граждан, которые ищут убежища от невыносимой жары.
В Германии в субботу также ожидается потепление - на востоке страны температура поднимется до 30 градусов, а на юге - до 37. От жары также страдают Франция, Испания и Польша.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!