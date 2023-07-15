Волна жары "Цербер" захлестнула Грецию и Италию

Из-за невыносимой жары Афинский Акрополь был закрыт с 12:00 до 17:00, так как утром у одного из туристов случился тепловой удар. Однако после того, как пострадавшую доставили в больницу, выяснилось, что опасности для ее здоровья нет.

Тем не менее, акрополь не работает и в субботу, чтобы защитить посетителей и сотрудников.

В Фивах температура в пятницу достигла 44,2 градуса, в субботу в других местах Греции она может подняться до 44 градусов. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время нет надежды, что температура в Афинах понизится до 35 градусов, что обычно характерно для этого времени года.

Тем временем в Никосии, столице Кипра, в пятницу столбик термометра достиг 43 градусов. Италия также страдает от высоких температур, и, по прогнозам, на следующей неделе жара сохранится. В 16 городах Италии, включая Рим, Болонью и Флоренцию, объявлен "красный" уровень опасности.

Ожидается, что на всей территории Южной и Юго-Восточной Европы не утихнет волна аномальной жары, прозванная синоптиками "Цербер".