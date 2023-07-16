Еще на одной ферме в Мадонском крае выявлена вспышка чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена еще на одной ферме домашних свиней в Цесвайнской волости Мадонского края, и есть подозрения на еще одну вспышку АЧС поблизости от Краславы, сообщили представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).
Ферма с шестью свиньями в Цесвайнской волости находится в защитной зоне, которая была установлена в пятницу, 14 июля, в той же волости вокруг другой фермы с 44 свиньями, пораженными АЧС.
PVD проводит меры по контролю и сдерживанию заболевания на двух указанных объектах, а также эпидемиологическое расследование. В целях ликвидации очага и предотвращения дальнейшего распространения заболевания будут ликвидированы все свиньи на указанных фермах.
На ферме у Краславы, где также подозревается вспышка заболевания, взяты образцы для лабораторных исследований.
Чуть более двух недель назад первый в этом году случай АЧС был обнаружен на ферме в соседним с Мадонским Гулбенском крае. Там пришлось ликвидировать 101 свинью.
В этом году AЧС была обнаружена у 301 дикого кабана в 23 регионах Латвии.
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