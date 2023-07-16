Еще на одной ферме в Мадонском крае выявлена вспышка чумы свиней

Ферма с шестью свиньями в Цесвайнской волости находится в защитной зоне, которая была установлена в пятницу, 14 июля, в той же волости вокруг другой фермы с 44 свиньями, пораженными АЧС.

PVD проводит меры по контролю и сдерживанию заболевания на двух указанных объектах, а также эпидемиологическое расследование. В целях ликвидации очага и предотвращения дальнейшего распространения заболевания будут ликвидированы все свиньи на указанных фермах.

На ферме у Краславы, где также подозревается вспышка заболевания, взяты образцы для лабораторных исследований.

Чуть более двух недель назад первый в этом году случай АЧС был обнаружен на ферме в соседним с Мадонским Гулбенском крае. Там пришлось ликвидировать 101 свинью.

В этом году AЧС была обнаружена у 301 дикого кабана в 23 регионах Латвии.