Инфлюенсер, которую обвинили в испорченном посещении Праздника песни, грозится судом

Как сообщалось, 11 июля в Facebook посетитель представления Mūžīgais dzinējs Каспар Бернанс поделился записью, в которой заявил, что две блогерки поднимались, фотографировались и снимали видео, закрывая другим посетителям вид.

Теперь эти обвинения прокомментировала одна из обвиняемых инфлюенсеров - Лиене Стурайне. В беседе с журналом Privātā Dzīve она сказала: "Очевидно паренек решил обратить на себя внимание за счет моей популярности".

Она отметила, что запись мужчины очень преувеличена - во время концерта она поднималась на восемь секунд, чтобы заснять короткое видео. "Какой в этом криминал? О чем вообще спор? Возможно, парень таким образом решил отомстить моей подруге (Винете Сниедзе), которой он оказывал симпатии и даже просил дать номер телефона, но она ему отказала", - сказала Стурайне.

Она грозит судом. "Мы обратимся как в суд, как в инспекцию по защите данных, поскольку наша фотография без разрешения была взята с моего частного аккаунта в Instagram и абсолютно не соответствует содержанию. Она сделана до начала концерта. Его запись - открытое разжигание ненависти, что слишком серьезное нарушение закона", - заявила Стурайне.

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